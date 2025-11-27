Yarışmada ilk 30'a girememişti... Azra Akın’dan Ceren Arslan’a destek!

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) finalinde ilk 30’a giremeyen Ceren Arslan’a destek açıklaması yaptı. Yarışmada hakkının yendiğini öne süren Arslan’a sahip çıkan Akın, temsilcilerimize destek olmanın önemine dikkat çekti.

Arslan’la ilgili konuşan Akın, şu ifadeleri kullandı:

“Ben ülkemizi temsil eden tüm kadınlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Destek olacağız, sahip çıkacağız. Bu bir platformdur, orada tecrübe kazanacaksınız. Onun dışında çok şey var hayatta. Ben kendi dönemimde de böyle baktım olaya.”

“BELGELERLE KONUŞACAĞIM”

Miss Universe’de ilk 30’a giremeyen Ceren Arslan, yarışmada haksızlığa uğradığını söyleyerek torpil iddiası ortaya atmıştı. Arslan, birinciliği alan Fatima Bosch Fernandez’in, babası Bernardo Bosch’un Miss Universe CEO’su Raul Rocha ile iş bağlantısı bulunduğunu ve bunun sonuçlara etki etmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Arslan, iddiasını şu sözlerle dile getirmişti:

“Evet, ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Bunları daha sonra belgelerle konuşacağım, kanıtlı şekilde. İlk 30’da olmayı kesinlikle hak ediyordum. Türk halkının verdiği oylar bile bunu başlı başına hak ediyor. Bir yarışmacı düşünün; dört-beş kategoride birinci oluyor ama o kişiyi ilk 30’a almayan bir kurul vardı.”

“ESTETİĞİM YOK”

Arslan, kendisiyle ilgili ortaya atılan “estetik yaptırdı” iddialarına da yanıt verdi:

“Estetiğim yok. Olmayan bir şey hakkında linçlenmek çok acı. Hele ki hakkımın yendiği bir noktada.”

Ceren Arslan, yarışmayla ilgili detaylı açıklamaları ve iddialarını ilerleyen dönemlerde belgelerle paylaşacağını belirtti.