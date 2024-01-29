Yaş farkı arttıkça boşanma oranları artıyor!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:47

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:47

TÜİK'in 2022 yılında yaptığı araştırmaya göre evlilik süresine göre boşanmaların %32,7'sinin evliliğin ilk beş yılı, %21,6'sının ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Evli çiftlerin arasındaki yaş farkı arttıkça, boşanma riski artıyor mu?

YAŞ FARKININ BOŞANMA ORANLARINA ETKİSİ

Evlilikte yaş farkının önemi, çiftlerin yaşlarına, yaşam tarzlarına, değerlerine ve hedeflerine göre değişebilir. Bazı çiftler için yaş farkı önemli bir faktör değildir ve birbirlerini sevdikleri ve destekledikleri sürece mutlu bir evlilik sürdürebilirler. Diğer çiftler için yaş farkı, iletişim, çatışma çözme ve ortak kararlar alma gibi konularda zorluklar yaratabilir.

Araştırmalar, yaş farkının evlilik başarısı üzerinde bir etkisi olduğunu gösteriyor. Örneğin, 10 yaş veya daha fazla yaş farkı olan çiftlerin, aynı yaştaki çiftlere göre boşanma olasılığının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu, yaş farkının aşağıdaki faktörlerden dolayı evliliği etkileyebileceğini düşündürmektedir:

• Farklı yaşam aşamaları: Daha genç eş, kariyerine başlamak, çocuk sahibi olmak veya emekli olmak gibi farklı yaşam aşamalarında olabilir. Bu, çiftler arasında çatışmalara neden olabilir.

• Farklı değerler ve hedefler: Yaş farkı, çiftlerin değerlerinde ve hedeflerinde farklılıklara yol açabilir. Örneğin, daha genç eş çocuk sahibi olmak isterken, daha yaşlı eş çocuk sahibi olmak istemeyebilir.

• Güç dengesizlikleri: Yaş farkı, çiftler arasında güç dengesizliklerine neden olabilir. Örneğin, daha yaşlı eş daha fazla deneyim ve gelire sahip olabilir. Bu, çiftler arasındaki iletişimi ve çatışma çözmeyi zorlaştırabilir.

Ancak, yaş farkının evlilik başarısı üzerinde her zaman olumsuz bir etkisi olmadığını da belirtmek gerekir. Örneğin, bazı araştırmalar, daha yaşlı eşlerin daha fazla finansal güvenliğe ve yaşam deneyimine sahip oldukları için evliliği daha başarılı hale getirebileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak, evlilikte yaş farkının önemi, çiftlerin bireysel özelliklerine ve beklentilerine göre değişir. Yaş farkının evlilik başarısı üzerinde bir etkisi olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir, ancak bu faktörün her zaman belirleyici olmadığı da unutulmamalıdır.

EVLİ ÇİFTLERİN YAŞ FARKINA GÖRE BOŞANMA ORANLARI

Dünyada boşanma hızı gittikçe artıyor, bunun için kolları sıvayan Emory Üniversite, boşanmaların altında yatan yaş farkını araştırdı ve yaş farkına göre, boşanma oranlarını paylaştı.