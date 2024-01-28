Türkiye'de boşanma en çok hangi ilde?

Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:15

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:15

Boşanma davaları iki neden ile görülür, birisi genel sebepler diğeri de özel sebeplerdir. En yaygın olarak görülen boşanma davalarının sebebi, şiddetli geçimsizlik olarak açılsa da bir çok nedeni vardır, boşanma sebeplerinin.

1. GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ

Çiftler arasında sürekli yaşanan tartışma, hakaret, evliliğin sorumluluklarını yerini getirememe gibi birçok olaylar mizaç uyuşmazlığı olarak adlandırılır ve genel boşanma sebeplerinin nedeni olarak görülür.

2. ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

Kanunda özel boşanma sebeplerine dayalı sınırlı sayıda, özel boşanma sebebi vardır. Özel boşanma sebeplerini şöyle sıralayabiliriz.

Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m.161)

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162)

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163)

Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164)

Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165)

Yukarıda yazdığımız gibi boşanma sebeplerinin birçok nedeni bulunur. TÜİK verilerine göre en çok boşanmaların yaşandığı il binde 3,11 ile İzmir olurken, boşanma oranlarının en yoğun yaşandığı illeri binlik bazda şöyle listeledik: