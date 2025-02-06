Yasaklı cennet: Bu adaya girişler özel izinle yapılıyor

Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:16

Güncelleme: 06.02.2025 - 12:16

Hawaii takımadalarının yedinci büyük adası olan Niihau, “Yasaklı Ada” olarak bilinir ve dış dünyaya kapalı yapısıyla dikkat çeker. Özel mülkiyet statüsünde olan bu ada, 1864 yılında Robinson ailesi tarafından satın alınmış ve o günden beri halka açık olmamıştır.

Niihau Adası’nın Tarihi

Niihau, 1864 yılında İskoç asıllı bir iş insanı olan Elizabeth Sinclair tarafından Hawaii Krallığı’ndan satın alındı. Ada, nesiller boyunca ailesine miras kaldı ve günümüzde de Robinson ailesinin özel mülkü olarak varlığını sürdürüyor.

Hawaii’nin 1959 yılında ABD eyaleti olmasına rağmen, Niihau’nun özel mülkiyet statüsü korunmuştur. Burada yaşayan yaklaşık 100-130 kişilik yerli halk, modern teknolojiden uzak bir yaşam sürdürmekte ve Hawaii dilini konuşmaktadır.

Niihau’ya Neden Giriş Yasak?

Niihau, geleneksel Hawaii kültürünü korumak ve modernleşmeden uzak tutmak amacıyla dış dünyaya kapalı tutuluyor. Adada yalnızca yerliler, Robinson ailesinin üyeleri ve özel izinli misafirler bulunabiliyor.

Turistlerin adaya girmesi yasak olsa da, özel izinle düzenlenen helikopter turları ve denizden yapılan günübirlik geziler sayesinde adanın kıyılarına yaklaşmak mümkün. Ancak adaya ayak basmak, özel davet olmadan imkânsızdır.

Niihau Adası’nda Yaşam

Elektrik ve internet yok: Ada halkı, güneş enerjisi ve yağmur suyu ile yaşamını sürdürüyor.

Geleneksel Hawaii kültürü korunuyor: Hawaii dili burada hâlâ günlük yaşamda kullanılıyor.

Modern dünya ile sınırlı bağlantı: Adada okul ve küçük bir kilise bulunuyor ancak sağlık hizmetleri için Kauai Adası’na gitmek gerekiyor.