Dünyada gerilim tırmandı: O yatırım aracı hızla değer kazandı!

Jeopolitik gerilim ve ticari belirsizliklerin etkisiyle güvenli limanlara yönelen yatırımcılar gümüş fiyatlarını yukarı çekti.

Dünyada gerilim tırmandı: O yatırım aracı hızla değer kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:11

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'ın Gazze Şeridi'ni "ele geçirme" planına ilişkin sözlerinin ardından tırmanan jeopolitik gerilim nedeniyle altın ve gümüş fiyatları yükseldi.

ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük tarifesi uygulaması ve Çin'in buna misillemesinin yarattığı ticari belirsizliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi, gümüş fiyatına destek verdi.

EKİMDEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Ons gümüş yüzde 1,09 yükselerek 32,47 dolara kadar çıkarken, bu seviye en son 6 Kasım'da görülmüştü. Gram gümüş fiyatı ise, 37,57 TL'ye yükselerek 10 Ekim'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.


Etiketler: #ABD #Donald Trump #gümüş #Çin

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