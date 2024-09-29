Yaşar Alptekin ile Meriç Erkan'ın Ahu Tuğba'niın cenazesindeki anları tepki çekti: Kızı Anjelik Calvin'den helallik istediler

Yayınlanma: 29.09.2024 - 12:28

Güncelleme: 29.09.2024 - 12:28

ABD'nin Miami kentindeki evinde 1 Eylül'de yaşamını yitiren ve cenazesi uzun uğraşlar sonucunda Türkiye'ye getirilen ünlü sanatçı Ahu Tuğba, düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Ahu Tuğba için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Törene, sanatçının dostları Serpil Çakmaklı ve Nuri Alço da katılarak Ahu Tuğba'yı yalnız bırakmadı. Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ayakta durmakta zorlanırken, "Toprağa verelim, duasını edelim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Annesinin tabutu başında duygusal bir konuşma yapan Anjelik Calvin, "Tabutu başında ne denir ki? Şov yapmaya gerek yok. Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren, ülkesini koşulsuz seven bir kız çocuğu düşünün. Onun için buradayız. Teşekkür ederim, konuşamıyorum, affedin beni... Çünkü annemi kendi canımdan çok sevdiğim için Allah'ın gücüne gitmesin. Onu çok seviyorum, başka bir şey diyemiyorum," dedi.

Ahu Tuğba için Teşvikiye Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene katılanlar arasında eski program partneri Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin de yer aldı. Cenaze sırasında Meriç Erkan'ın Yaşar Alptekin’i kucaklayıp döndürdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu ve eleştirilerin hedefi haline geldi.

Eleştirilerin ardından Meriç Erkan, cenaze sonrası Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin ile konuşarak, "Şu anda Instagram yıkılıyor. 'Bunlar nasıl bir saygısızlık, ölüye saygısızlık' diyorlar" dedi.

Anjelik Calvin ise Erkan'a, "Saçmalıyorsun, geldiğin için Allah razı olsun. Önemli olan senin gelip duanı okuman. Onlar senin din kardeşlerin, aynı piyasadan ahbabın. Görmüşsün ve sevinmişsin. Biz annem için buradayız. Öyle şey olur mu? Ayıp" şeklinde yanıt verdi.



