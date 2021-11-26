'Yaşayan en yaşlı kedi ünvanı'nın sahibi değişiyor

26 Kasım 2021 Cuma, 00:00

KPTV

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Samm adındaki kedi "en yaşlı kedi" unvanını alarak Guinness Dünya Rekorları'na geçmeye hazırlanıyor.

Samm'in sahipleri halihazırda rekoru elinde tutan Poppy adlı kediden iki yaş daha büyük olduğunu keşfetmişti.

Kedininin sahibi Charly Briggs, arkadaşlarının kedisi Samm'in 26 yaşında dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi olup olmadığını görmesi için Guinness Dünya Rekorları ile iletişime geçmesini önerdiğini söyledi.



Briggs, KPTV'ye verdiği demeçte, "Guinness'e sordum ve 'Şu anda elimizdeki en yaşlı yaşayan kedi 24 yaşında' dediler. Ben, 'Ne? Samm 24 yaşından büyük' diye şaşırdım, çıldırmış gibiydim. Sonra sosyal medyadan arkadaşlarıma 'Arkadaşlar, yapabilir, o kazanabilir' diye yazdığımda 'Hadi, hadi başarabilirsiniz!' gibiydiler. 'Evet, bunun için uğraşacağız' diye düşündüm" diye konuştu.

Briggs, Samm'i 2002 yılında Memphis'te evlat edindiğinde 'başıboş bir kedi' olduğunu söyledi, ancak veterineri Samm'in 26 yaşında ve sağlıklı olduğunu doğruladı. Briggs, Samm'in resmi olarak tanınması için Guinness Dünya Rekorları'na uygun kanıtları sunma sürecinde olduğunu söyledi.

Guinness, şimdiye kadarki en yaşlı kediyi 38 yıl 3 gün yaşayan Teksaslı bir kedi olan Creme Puff olarak belirtiyor.