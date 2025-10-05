'Yasemin' geliyor: Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak?

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 4. sezonunda da 'heyecanlı' olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Özgür Sevimli’nin yönettiği Gold Film imzalı dizinin Çimen’i Selin Türkmen yeni bölümde ekibe geri geliyor. Önceki sezon sonu diziden ayrılan Çimen’in sürprizi aileyi sevince boğuyor. Çimen’in gelişiyle diziye Yasemin karakteri de dahil olacak.

Yasemin’i Aleyna Bozok canlandıracak. 109. bölümde diziye katılacak olan Yasemin, Çimen’le arkadaş olacak ve Arslan ailesinin dikkatini çekecek. Aynı bölümde aile fertlerini şoke eden büyük bir olay daha yaşanacak