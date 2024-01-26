Yasemin Sakallıoğlu Avustralya turnesinde beklenmeyen bir talihsizlik yaşadı
‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle Avustralya turnesine çıkan Yasemin Sakallıoğlu, Melbourne ve Sydney’de gerçekleşen gösteriler öncesinde Sakallıoğlu ve ekibi bir talihsizlik yaşadı.
Yasemin Sakallıoğlu "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" isimli gösterisini 4 sezondur kapalı gişe oynuyor. Şimdi de bir ilke imza atmaya hazırlanan ünlü komedyen 2024’ün Türkiye’deki ilk gösterisinde Ülker Sports Arena’da 10 bin kişinin karşısına çıkacak. Aynı zamanda Ülker Sports Arena’da 20 Şubat’ta gerçekleşecek ilk stand-up gösterine de imza atacak olan Sakallıoğlu 2023 yılındaki gösterileriyle toplamda 50 bini aşkın seyirci tarafından izlendi.
35’i aşkın dansçı eşlik ettiği başarılı komedyen geçen günlerde Avustralya turnesine çıktı ve Melbourne ve Sydney’de gerçekleşen gösterilere gitmek için bindiği uçaktan indiğinde bir şok yaşadı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre uçaktan indikten sonra bavullarını bekleyen ekip büyük şaşkınlık yaşadı. Eşyaları uçaktan çıkmayan Sakallıoğlu sahnede kullanacağı tüm eşyaları orada bulunan bir AVM’den temin etti. Yaşadığı bu olayı da eğlenceye dönüştürmeyi başaran Sakallıoğlu iki gösterisini de kapalı gişe olarak tamamladı.
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