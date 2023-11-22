Yasemin Sakallıoğlu'nun siparişi 'rujlu' çıktı, o anları anlattı: Direkt kızı getirseydiniz de yanağımı öpseydi

Yayınlanma: 22.11.2023 - 19:01

Güncelleme: 22.11.2023 - 19:01

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz ay 2021 yılında hayatını birleştirdiği eşi Burak Yırtar ile Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takılmıştı. Ayaküstü gazetecilerle konuşan çift, "Gece gece canımız yemek çekti ve geldik" demişti.

Evde yemekleri eşi Burak Yırtar'ın yaptığını ve söyleyen Sakallıoğlu, şöyle konuşmuştu:

Burak çok güzel yemek yapıyor, bence her kadın yemek yapan adamla evlensin çünkü yemek yapmak o kadar çok ağar bir yük ki belli bir süre sonra kendini ev yemekleri yapan lokanta gibi hissedebiliyorsun. Benim yemeklerimi beğenmeyip yemediği oluyor Burak'ın, ama ben onun yemeklerinin hepsini yiyorum, gece gündüz yemek yaptırıyorum ona.

"BEBEK GELDİĞİNDE ONA VAKİT AYIRMAK İSTİYORUZ"

Bebek düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Yasemin Sakallıoğlu, "İstiyoruz, düşünüyoruz ama düşünerek de olmuyor. Çok yoğunuz ve bebek geldiğinde ona vakit ayırmak istiyoruz" diyerek bebek fikrine şu anlık soğuk baktıklarını söylemişti.

"FİNCAN ÜZERİNDE RUJ İZİYLE GELDİ"

Sakallıoğlu, son olarak 6.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı bir paykaşımla gündeme geldi.

Oturduğu bir kafede yaşadığı duruma isyan eden Sakallıoğlu, şöyle yazdı:

Az önce kafede çay istedim. Fincan üzerinde ruj iziyle geldi, o kadar yıkanmamış yani. Dedim bari direkt kızı getirseydiniz de yanağımı öpseydi, tanışmış olurduk!