Yaşlanan ses estetikle gençleştiriliyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 07:00

Duke Üniversitesi Fuqua School of Business tarafından yapılan ve literatüre 'milyon dolarlık ses' kavramını kazandıran araştırma, daha kalın seslere sahip erkek CEO'ların daha büyük şirketleri yönetme, daha fazla para kazandırma ve işlerinde daha uzun süre kalma eğiliminde olduğunu gösterdi. Günümüzde adı giderek daha sık duyulmaya başlanan estetik ses cerrahisine yönelik bilgi vererek nasıl yapıldığını anlatan Dr. Voice Clinic'in Kurucusu, Prof. Dr. İsmail Koçak, bu işlemi genelde ses tonunu beğenmeyenlerin veya sesi ile bedeni arasında dışardan algılanabilen bir uyumsuzluğa sahip olanların başvurduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Koçak, "Örneğin ses kalınlaştırma ameliyatı, iş yaşamında daha otoriter bir ses tonuna sahip olmak isteyen erkek ve kadınlara uygulanıyor. Kadınsı ses tonuna sahip olup sesini kalınlaştırmak ya da daha erkeksi yapmak isteyen erkeklere de sıklıkla uygulanıyor" dedi.

"SESİN DAHA KÖTÜ OLMASI İHTİMALİ YOK"

Ses inceltme işlemlerinin özellikle kalın sesli kadınlarda etkili olduğunu dile getiren Prof. Dr. İsmail Koçak, "Bu ameliyata karar veren kadınlardan en sık duyduğumuz şikayet, telefon konuşmalarında erkek sanılmaları ve kendilerine 'beyefendi' diye hitap edilmesi. Ses inceltme ameliyatlarını, yapısal olarak ses telleri kalın olan kadınlarda ve erkekten kadına cinsiyet değişiimi söz konusu olduğunda, sesi bedenle uyumlandırmak, daha ince ve daha kadınsı bir ton elde etmek için uyguluyoruz. Bu ameliyatlarda sesi kaybetme riski ve sesin daha kötü olma ihtimali söz konusu değil" diye konuştu.

"YAŞLANAN SESİ GENÇLEŞTİRMEK MÜMKÜN"

Prof. Dr. Koçak, oldukça ilgi gören bir baŞka estetik ses cerrahisi uygulaması olan ses gençleştirme ameliyatı hakkında ise, "Yaş ilerledikçe ve ses kullanımı arttıkça ses teli tabakaları kalınlaşır ve ses kabalaşır. Ses tellerinin kalınlaşması, tabakalarının alınması ve yıpranan deforme dokunun ortadan kaldırılması gerekir. Bu işlemlerde genellikle lazer kullanılır ve bozulan tabakalar çıkartılarak sesin genç ve enerjik tonları elde edilir” ifadelerini kullandı.