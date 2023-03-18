Yaşlılarda göz hastalıkları önemli sorunlara yol açıyor

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 07:00

Birçok göz hastalığının belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, tüm yaş gruplarında olduğu gibi ilerleyen yaşlarda da rutin göz kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Yaşlandıkça gözlerde kuruluk hissi olduğunu, gözyaşı üretiminin azaldığını ve gözyaşı kalitesinin bozulduğunu vurgulayan Durlu, "Bu nedenle gözlerde yanma, batma ve kuruluk hissi oluşur. Tedavide suni göz yaşı kullanılır. Katarakt ise yaşlılarda çok sık görülen önemli bir göz hastalığıdır. Göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeye odaklanmamızı sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır" dedi.

Durlu şöyle konuştu:

"Kataraktı olan kişi buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi hisseder. Kataraktın tek tedavisi cerrahidir. İlerleyen yaşa bağlı olarak göz çevresindeki dokunun değişmesiyle göz kapağında düşüklük ortaya çıkabilir. Bir diğer önemli göz sağlığı sorunu da glokomdur. Halk arasında karasu veya göz tansiyonu olarak bilinen glokom, sinsice ilerleyen ve çoğu zaman belirti vermeyen bir hastalıktır. Tedavisi tansiyon düşürücü göz damlaları, lazer ve cerrahidir. Hastalığın ilk dönemlerinde fark edilemeyen görme alanı değişimleri ortaya çıkar, tedavi edilemeyip geç tanı konulursa körlüğe yol açabilir."

Sarı nokta hastalığının çok önemli bir göz sağlığı sorunu olduğuna ve özellikle ilerleyen yaşlarda sıklığının artmasıyla önemli görme sorunlarına yol açtığına dikkat çeken Durlu, şunları kaydetti: