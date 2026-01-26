Yastığınızın kullanım ömrü dolmuş olabilir: 2 yıldan eski yastıklar 'bakteri yuvası'na dönüşüyor...

Geceleri ortalama 7-8 saat boyunca başın temas ettiği yastıklar, zamanla vücut sıcaklığı ve nemi hapseden bir yapıya dönüşür. Uyku sırasında dökülen ölü deri hücrelerinin, yastığın içine işleyerek toz akarları için mükemmel bir besin kaynağı oluşturduğu gözlemlenir. Sadece kılıf değiştirmenin, iç dolguya yerleşmiş bu popülasyonu temizlemeye yetmediği belirtilir.

Eski yastıkların barındırdığı bu biyolojik atıklar, özellikle alerjik rinit ve astım hastalarında gece öksürüklerine, burun tıkanıklığına ve sabahları yorgun uyanmaya neden olur. Ayrıca cildin sürekli bu bakteri yuvasıyla temas etmesi, geçmeyen aknelere ve gözenek tıkanıklıklarına yol açar. Yastığın sararması veya formunu kaybetmesi, hijyenik ömrünün dolduğunun en somut göstergesi.

Uzmanlar, yastıkların türüne göre (elyaf, yün, visco) değişmekle birlikte, ideal değişim süresinin maksimum 2 yıl olduğunu belirtir. Yastığın ömrünü uzatmak ve içini temiz tutmak için mutlaka fermuarlı, sıvı geçirmez "yastık alezleri"nin kullanılması önerilir. Alezlerin teri ve ölü deriyi dolgu malzemesinden uzak tutarak bariyer görevi gördüğü, ancak buna rağmen belirli periyotlarla yastığın kendisinin de (etiket talimatına uygunsa) yıkanması gerektiği hatırlatılır.

Yastığın değiştirilme zamanının gelip gelmediğini anlamak için basit bir "katlama testi" uygulanması tavsiye edilir. Yastık ikiye katlandığında hemen eski formuna dönmüyor ve katlı kalıyorsa, içindeki dolgu malzemesinin özelliğini yitirdiği ve artık boyun desteği sağlamadığı, aynı zamanda hijyenik açıdan da risk taşıdığı sonucuna varılır. Bu durumda yastığın yenilenmesi gerektiği önemle vurgulanır.