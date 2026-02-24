Yatak odasındaki gizli tehlike: Gece lambası melatonin üretimini bıçak gibi kesiyor

Sağlıklı bir uyku döngüsünün en önemli şartı, beyindeki epifiz bezi tarafından salgılanan melatonin hormonudur. Ancak yatak odalarında kullanılan televizyon ekranları, modem ışıkları ve özellikle beyaz/mavi tonlardaki gece lambaları, göz kapakları kapalı olsa dahi retinadaki ışığa duyarlı hücreler tarafından algılandığı tespit edildi. Bu hücreler beyne "Güneş henüz batmadı, uyanık kal" sinyali gönderir ve hücresel onarımı başlatan melatonin salgısını anında durdurur.

Uzmanlara göre, mavi ve beyaz ışık dalga boyları zihinsel uyanıklığı artırır, bu nedenle gece boyunca maruz kalınması kronik yorgunluğa yol açar. Sadece gece lambaları değil, şarj aletlerinin veya prizlerin üzerindeki minik mavi/beyaz gösterge ışıkları bile siyah bir bantla kapatılmalı.

Eğer yatak odasında veya bebek odasında mutlaka bir gece lambası kullanılacaksa, biyolojik saati etkilemeyen dalga boylarına sahip "kırmızı, kehribar (amber) veya loş turuncu" renklerde olmalı.