Yavaş yemek yemenizi sağlayacak 4 hareket!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:32

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:32

Hızlı yemek yeme alışkanlığı, pek çok insanın yaşam tarzına yaygın bir şekilde entegre olmuştur, özellikle günümüzün hızlı tempolu koşturmacası düşünüldüğünde. Ancak yavaşlamak ve yemeği bir deneyim olarak değerlendirmek önemlidir. Araştırmalar, dikkatli ve yavaş yemenin, sindirim sağlığından kilo kontrolüne kadar pek çok açıdan faydalı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yavaş yemek yeme alışkanlığını geliştirmek, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. Peki, hızlı yeme alışkanlığından nasıl kurtulabilirsiniz? İşte yavaş yemek yiyebilmenizi sağlayacak 4 hareket...

YAVAŞ YEMEK YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Doyma hissine ulaşırsınız:

Acele bir şekilde yemek yediğinizde beslenmiş olmaz sadece midenizi doldurmuş olursunuz. Hızlı yemek yemek beyne gidecek “doydum” mesajını engeller ve ihtiyacınızdan fazlasını yemenize neden olur. Yemeğinizi yavaş bir şekilde yediğinizde beyninize doyduğunuz mesajı gider ve daha fazla yemek yemeniz gerektiği hissine veda eder dolayısı ile kilonuzu kontrol altında tutarsınız.

2. Sindirim rahatlar:

Hızlı bir şekilde ve çiğnemeden yemek yemek, şişkinlik ve gaz problemi yaşamanıza neden olur. Yavaş bir şekilde yemek yiyerek tükürük enzimlerini harekete geçirir yemeklerin midede daha kolay sindirilmesine yardım edersiniz.

3. Lezzetini anlarsınız:

Hepimiz lezzetli yemeklerin âdeta tutkunuyuz. Peki neden lezzeti bulmuşken hızlıca tüketelim? Yavaş yemek yiyerek harekete geçen tükürük bezleri sayesinde yemeklerin lezzetini daha iyi algılar, daha keyifli bir öğün yaşayabilirsiniz.

4. Kilo vermeye yardımcıdır:

İyi bir sindirim sürecinin başladığı ilk yer olan ağızda iyi bir şekilde çiğnenmeden hızlıca yenmeye çalışılan yemekler, direkt olarak midenize oturup şişkinlik hissine neden olur. Bir kısmı ağızda sindirilip mideye gönderilmemiş yemekler, midenin işini epey zorlaştırır. Ancak yavaşça yenip mideye öyle gönderilen yemekler, sindirimin daha rahat bir şekilde işlemesine dolayısı ile daha çabuk kilo vermeye önemli ölçüde yardımcı olur.

5. Bel çevresini inceltir:

Ne yaparsanız yapın bel çevrenizde oluşan yağlardan kurtulamıyorsanız bir de yavaş yemek yemeyi deneyin. Yapılan birçok araştırmada bel çevresinde oluşan yağların yemek yeme hızı ile orantılı olduğu gözlemlenmiştir.

6. Obeziteyi önler:

Her geçen gün obezite oranının artış gösterdiği ülkemize gelin siz de bir katkıda bulunmayın. Yavaş ve düzenli yemek yiyerek obezite riskini önleyebilir daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

YAVAŞ YEMEK YEMENİZİ SAĞLAYACAK 4 HAREKET

1. Yavaş yiyen birini taklit edin:

Yemek sırasında yavaşlamak istiyorsanız, etrafınızdaki insanlardan en yavaş yiyeni taklit etmek faydalı olabilir. Masadaki bu kişinin yeme hızını gözlemleyerek onun ritmine uymaya çalışın. Onun tempo ve dikkatli yeme alışkanlıklarını taklit etmek, kendi yeme hızınızı azaltmanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, bu yaklaşım masadaki diğer kişilerle daha iyi bir etkileşim ve paylaşım sağlayarak yemeğin keyfini çıkarmanıza da yardımcı olabilir.

2. Dikkat dağıtmayan bir yemek ortamı yaratın:

Yemek sırasında dikkatinizi dağıtmayan bir ortam oluşturmak için televizyon izlemek veya telefon kullanmak gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının. Yemek yerken teknolojiyi veya başka dikkat çeken şeyleri kapatın, böylece tokluk işaretlerinizi daha iyi dinleyebilir ve lokmalarınızı daha yavaş alabilirsiniz. Rahatça oturabileceğiniz bir yer seçin ve tabağınızı düz bir yüzeye koyun. Yemeğinizi yavaşça yemeyi deneyin ve dikkatinizi dağıtacak unsurlardan uzaklaşarak bu deneyimin keyfini çıkarın.

3. Daha iyi sindirim için iyi çiğneyin:

Daha iyi sindirim için yiyeceklerinizi dikkatlice çiğnemeye özen gösterin. Her ısırığı iyice çiğneyerek yiyecekleri parçalayın ve yutmadan önce ne kadar çiğnemeniz gerektiğini gözlemleyin. Acele etmek yerine yavaşça çiğneyin. İyi çiğnemek sadece mekanik sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir sonraki ısırığa daha hazır olmanızı sağlar.

4. Hazırlayın ve tadını çıkarın:

Yemek yerken birkaç lokma aldıktan sonra çatalı ve bıçağı bırakın. Tabağınızı bir dakikalığına kenara koyun ve sonra tekrar önünüze çekerek yemeğiniz boyunca duraklama yapmayı deneyin. Bu basit eylemler, yemeğin tadını çıkarmanızı ve daha fazla farkındalık geliştirmenizi sağlar. Yiyecek dokularını, tatları ve yeme sırasında etkilenen tüm duyuları fark etmek için harika bir yoldur.