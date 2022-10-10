Yavru kedi 'Mandalina', öğrencilerle derste

10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:39

Diyadin ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Hacıhalit köyündeki Hacıhalit İlk-Ortaokokulu'nda eğitim gören öğrenciler, sahipsiz bir kedi yavrusu buldu. Öğrencilerin 'Mandalina' ismini verdikleri kediye okulda bakmak istemelerine yönetim tarafından izin çıkınca önce aşıları yaptırıldı.

OKULUN MASKOTU HALİNE GELDİ

Öğrencilerin bakımını üslendiği Mandalina, okulun maskotu haline geldi. Okul içinde rahatça dolaşan, öğrencilerle derslere giren, sıraların bazen üzerinde bazen altında gezen yavru kedi, eğlence kaynağı oldu.

"BUNU TOPLUMA AŞILAMAK HERKESİN GÖREVİ OLMALI"

Öğrencilerin anlamlı davranışını tebrik eden Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Hayvan sevgisi insan sevgisi ile doğru orantılı olup hayvanları sevenler, insanları daha içten severler. Toplum olarak canlıların ve özellikle hayvanların korunmasına özen göstermeliyiz. Çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütmek ve bunu topluma aşılamak herkesin görevi olmalıdır. Yavru kediyi sahiplenen ve besleyen okul yöneticileri, meslektaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.