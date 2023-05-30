Yaz aylarında çokça yapılmalıymış... Yoğurdun içine ekleyip yiyin...

Sarımsaklı yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor. Yaz aylarınca bolca yapıp tüketmek vücuda birçok fayda sağlıyormuş. mynet.com sitesinde yer alan içerikte; Sarımsaklı yoğurdun faydaları sıralandı

Sarımsaklı yoğurdun faydaları:

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlarla savaşır.

Antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu etki sağlar.

Sindirimi destekler ve mide rahatsızlıklarını hafifletir.

Kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur.

Kolesterol seviyelerini düşürür ve damarları korur.

Sarımsaklı yoğurt nasıl yapılacak?

Sarımsaklı yoğurt, Türk mutfağının popüler mezelerinden biridir. İşte, sarımsaklı yoğurt yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve adımlar:

Malzemeler:

- 1 su bardağı yoğurt

- 2 diş sarımsak

- Tuz

- Zeytinyağı

- Pul biber (isteğe bağlı)

Adımlar:

1. Yoğurdu bir kaseye koyun ve çırpın.

2. Sarımsakları soyun ve ezin. Yoğurdun içine ekleyin.

3. Sarımsaklı yoğurda tuz ekleyin ve karıştırın.

4. Sarımsaklı yoğurdu servis yapacağınız tabağa alın.

5. Üzerine zeytinyağı gezdirin.

6. İsteğe bağlı olarak, pul biber serpin.

7. Sarımsaklı yoğurdu buzdolabında bir süre dinlendirin ve soğuk servis yapın.