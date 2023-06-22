Yaz aylarında ishal ciddi sonuçlar doğurabilir!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 07:00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Etem Pişkin, kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında ise ishal vakalarının daha çok görüldüğünü söyledi.

"İÇTİĞİMİZ SULARA BAĞLI OLABİLİR"

İshal vakalarına daha çok gastroenterit olarak tanı koyduklarını belirten Pişkin, "Gastroenterit dediğimiz durum yediğimiz yiyeceklere, içtiğimiz sulara bağlı olabilir. Yaz aylarında yiyeceklerin saklanma koşullarındaki sıkıntılar, sıcaklık nedeniyle bu enfeksiyonlar çok sık karşımıza çıkıyor. Şu anda son bir haftadır acil ve yataklı servislerimizde bolca ishalli vakalar artmaya başladı." dedi.

"SIVI KAYBI OLUŞMA OLASILIĞI ARTIYOR"

İshali günde üçten fazla dışkılama olarak tanımladıklarını anlatan Pişkin, "O yüzden her cıvık dışkılamayı ishal gibi kabul etmemek lazım. Özellikle ishalle beraber kusma varsa bu çocuklarda sıvı kaybı oluşma olasılığı artıyor. O yüzden kusmayla eşlik eden durumlarda su verirken mutlaka yavaş yavaş içirmek gerekir. Yani çok hızlı su içirdiğimizde bu çocuklara, kusmaları tetikleniyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOĞUNLUĞU VİRÜSLERE BAĞLI OLUYOR"

Mümkün olduğunca karpuz, kavun gibi veya yüksek şeker içeren gıdalardan uzak durmayı tavsiye eden Pişkin, "İshal vakalarının çoğunluğu virüslere bağlı oluyor. Bu da çoğunlukla bu hastaların antibiyotik ihtiyacı yok demek. Doktor önerisi olmadan ve doktor herhangi bir tetkik etmeden ishalli vakalarda antibiyotik kullanmamak lazım çünkü antibiyotikler ishal miktarının sıklığını artırabiliyor. Bununla beraber çeşitli probiyotikler ishal vakalarında kullanılabilir. Antibiyotikten uzak durmak, bol sıvı almak ve mümkün olduğunca el hijyenine özen göstermek gerekiyor" dedi.