Çocuklarda mevsimsel ishale dikkat!
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Turhan, ishalin çocukluk döneminde çok sık görüldüğünü ve vücuttaki sıvı kaybına zamanında müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, özellikle hijyene önem vermenin ishal için alınabilecek en iyi önlemlerden biri olduğunu ifade etti.
Uzm. Dr. Emin Turhan, ishal vakalarının yazın amip ve bakteriyel enfeksiyonlarla seyrederken, kış aylarında daha çok viral enfeksiyonların ön plana olduğunu belirtti.
"ÖLÜM SIKLIĞI AÇISINDAN İKİNCİ SIRADA"
Turhan, “İshali; bir çocukta günde 3 defa, daha fazla 24 saat içerisinde sulu kötü kokulu dışkılama veya anne sütünü emen bir bebekte de günlük, rutinin dışında daha fazla sayıda sulu dışkılama olarak tanımlayabiliriz. Çocukluk çağında 5 yaş altı çocuklarda ishal, dünyada ölüm sıklığı açısından ikinci sıradadır ve dolayısıyla çok önemli bir sağlık tehdit edici bir unsur olan problemdir. Bu süreçte mutlak surette sıvı kaybını dengelemeliyiz. Eğer hastanın özellikle dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybında muayenede göz kürelerinde çökük, renginde solukluk, ağzında kuruluk, hatta ağladığında gözyaşının akmaması, uykuya meyil ya da aşırı derecede huzursuzluk tablosu varsa bu özellikle ishal tablosunun ağırlaşmakta olduğunu gösteren bulgulardır" diye konuştu.
"HİJYEN KURALLARINA UYMAK GEREK"
İshal vakalarında beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Turhan, "Sindirimi daha kolay ishal arttırmayacak gıdalarla yoğun bir şekilde desteklemek gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki bulaş açısından en önemli risk faktörü ellerin yemekten önce ve sonra yıkanmamış olması, gıdaların hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış olması, bu ishallerin en önemli sebepleri. Bunların önüne geçmesi açısından hijyen kurallarına uymak gerekiyor” açıklamasında bulundu.
"ROTAVİRÜS AŞISI MUTLAKA YAPTIRIN"
Çocukluk çağında karşılaşılan ishallerin neredeyse 80-90'lık sınırını viral gastroitlerin oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Emin Turhan, “Ayrıca en sık karşılaştığımız rota virüs, çocukluk çağı ishallerinin en sık sebebidir. Özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda bu durumlarda ailelerin yaklaşımı ‘ben çocuğumu hijyenik anlamda çok hijyenik ortamda tutarım, bana bulaşmaz’ diyebilir, fakat bu virüs sadece gıdalarla değil, nefes yoluyla da temas yoluyla da çok rahat ulaşabilen biri virüs olduğundan, mutlak suretle çocuklarımıza Rotavirüs aşısını yaptırmamız gerekiyor” dedi.
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