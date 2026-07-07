Yaz aylarında makyajda yapılan en büyük hata: Ağır kapatıcılar

Yaz mevsiminde artan sıcaklık ve nem, cildin sebum salgısını artırarak gözeneklerin normalden daha hızlı genişlemesine neden olur. Bu dönemde günlük rutinde kullanılan yoğun ve kalın yapılı fondötenler, ciltteki terleme ile birleşerek gözenekleri tamamen tıkar. Pek çok kişinin gözden kaçırdığı bu durum, kısa süre içinde siyah nokta ve sivilce patlamalarına zemin hazırlar.

Cildin yaz aylarında da rahatça nefes alabilmesi için ağır kapatıcılardan ve matlaştırıcı katmanlardan uzak durulmalıdır. Yoğun yapılı ürünler yerine cildin doğal dokusunu kaybetmeden eşitleyen renkli nemlendiriciler veya su bazlı hafif BB kremler tercih edilmelidir. Bu alternatifler, yüzde maske hissi yaratmadan taze ve aydınlık bir görünüm sunar.

ÇİFT AŞAMALI TEMİZLİK ŞART

Makyajın kalıcılığını artırmak adına tüm yüze pudra yığmak da cildi kurutan yaygın bir yanlıştır. Pudra, ter ile karışarak gün içinde pütürlü ve mat bir tabaka oluşturur. Bunun yerine bölgesel sabitleme yapmak ve gün sonunda cildi çift aşamalı temizlikle arındırmak cildin ışıltısını korur.

Yaz makyajının en önemli kuralı, cildi yormayan minimalist bir yaklaşımı benimsemektir. Ağır ürünler yerine hafif allıklar ve renkli dudak balmстые geçiş yapmak cildin doğal dengesini destekler. Unutulmamalıdır ki, yazın en iyi aksesuarı kalın bir makyaj değil, sağlıklı ve nefes alan bir cilttir.