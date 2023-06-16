Yaz aylarında su tüketimi nasıl olmalı? Yazın ne kadar su içmeliyiz?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 13:30

Güncelleme: 16.06.2023 - 13:30

Dünya üzerinde bol miktarda bulunan ve tüm canlıların yaşaması için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir kimyasal bileşik olan su, yaşamın vazgeçilmez bir parçası. Sıcak havaların gelmesiyle birlikte, su tüketimini doğru ölçüde yapmak gerekiyor. İşte, yazın su tüketmenin püf noktaları...



YAZIN SU TÜKETİMİNE NEDEN DİKKAT ETMELİYİZ?

Günlük su tüketimi, yaşamın her döneminde ve her mevsimde sağlıklı bir yaşam sürmek için büyük önem taşıyor. Ancak yaz sıcaklarının başlamasıyla oluşan nem dolayısıyla vücut daha fazla terlemeye maruz kaldığı için tüketilen su miktarı da ekstra önem kazanıyor. Özellikle fiziksel aktivitesi yüksek işlerde çalışanlar, sporcular, hamileler, bebekler, çocuklar ve yaşlıların güvenli ve kaliteli su tüketimine dikkat etmesi gerekiyor.

YAZIN SU TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Vücudumuzun yüzde 60-70‘i sudan oluşmaktadır. Dolayısıyla vücudumuzu susuz bıraktığımızda sağlık problemleriyle karşılaşabiliriz. Bu nedenle mutlaka günlük 2-2,5 litre su tüketilmeye özen gösterilmelidir. Alınması gereken su miktarı tek seferde değil, güne bölünerek yavaş yavaş alınmalıdır. Enfeksiyon varlığı, sıcak iklim, gebelik, fazla yapılan fiziksel egzersiz, tuzlu ve tatlı tüketimi, alkol alımı, kusma-ishal durumu ve protein ağırlıklı beslenmelerde daha çok su tüketilmelidir. Özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve sporcular, aşırı su kaybettiklerinde ciddi sağlık sorunları yaşayabilecekleri için günlük su tüketimine çok dikkat etmelidir.

Yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için kesinlikle sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olan doğal kaynak ve doğal mineralli suların tercih edilmesi gerekiyor. Yeterli, kaliteli ve güvenli su tüketimi gerçekleşmediğinde bilinç kaybına kadar giden birçok sağlık sorunu oluşabiliyor. Tüketicilerin bu sorunların önüne geçmek için gerekli tüm denetimlerden geçen doğal mineral içeriklerini koruyan doğal kaynak ve doğal mineralli suları tercih etmesi gerekiyor. Arıtılarak saflaştırılmış sulardan uzak durulmalı, tüm denetimlerden geçen doğal mineral içeriklerini koruyan sular tercih edilmeli.