Yaz geldi, uzmanı uyardı: Sahte güneş gözlüğüne dikkat

Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 07:00

Yaz aylarının gelmesiyle güneş gözlükleri tercih edilmeye başladı. Bu noktada vatandaşlara uyarılarda bulunan uzmanlar işportadan satılan kalitesiz gözlüklerin tercih edilmesinin göz sağlığını olumsuz etkileyeceğini söylüyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Lütfi Seyrek, güneş ışınlarının yaz ve kış aylarında göze zarar verebilecek şekilde ışınlar yaydığını ifade etti.

"BAZI HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİYOR"

Seyrek, "Güneşten en çok yayılan ışınlar ultraviyole A ve B ışınları oluyor. Ultraviyole ışınlar yaydıkları dalga boyundaki ışıkları gözümüz göremiyor. Fakat bizim bu ışıklara maruz kalmamız yakın dönemde ve uzun dönemde bazı hastalıklara neden olabiliyor. Bunlardan en basiti halk arasında gözde et yürümesi olarak bilinen hastalığa neden olabilir. Katarakt oluşumuna neden olabilir. Sarı nokta hastalığı gelişim riskini artırmaktadır. Ayrıca güneş ışığına direkt maruz kalmada göz yüzeyinde birtakım hastalıklar oluşturup gözde kızarıklık gibi şikayetleri oluşturabilir. Göz çevresinin ultraviyole ışınlarına direkt maruz kalması göz kapağında kırışıklıklara, cildin yapısının bozulmasına, hatta ilerleyen zamanda gözde tümörlere, kitlelere bile neden olabilir. Bu yüzden yaz ya da kış döneminde güneşe maruz kaldığımız dönemde güneş gözlüğü kullanmanın önemi büyüktür” dedi.

"GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN RENGİ ÖNEM ARZ ETMİYOR"

Güneş gözlüğünü herkesin takması gerektiğini söyleyen Seyrek, “Güneş gözlüğü alırken temelde dikkat edeceğimiz 2 standart var. UV 400 koruma dediğimiz UV A ve B ışınlarını hiç geçirmeyen özellikte olması gerekir. Mutlaka satın aldığımız yere bunu sormamız gerekiyor. Ayrıca TSE ya da CE sertifikalarının olması gerekiyor. Bu sertifikaların anlamı uygun şartlarda, ortamlarda, belli standartlara göre üretilmiş demektir. Temelde bu ikisine dikkat ettiğimiz zaman aldığımız güneş gözlüğünün markası, rengi herhangi bir önem arz etmiyor. UV 400 koruma ile sertifika olacak ve mutlaka bir optikçiden satın alınmalı. Kesinlikle, dışarıda satılan veya işportadan satın alınmamalı” şeklinde konuştu.

“CAMLARIN RENGİ KORUYUCULUĞU DEĞİŞTİRMEZ”

Güneş gözlüğünün aksesuar olarak da kullanıldığı için vatandaşların dikkat ettiği noktalardan birisinin de cam rengi olduğuna değinen Seyrek, “Cam renginin koruyuculukla bir ilgisi yok aslında. Cam siyah, kahverengi, gri, pembe olabilir. Bu camların rengi koruyuculuğu değiştirmez. Sadece renkleri algılamamızda, kontrast dediğimiz etrafı seçebilme yeteneğimize ayırt etmemizde fayda sağlarlar. Örneğin en iyi kontrast duyarlılığı olan renk amber ya da kahverengi. Özellikle yüksek tepelerde ya da güneşe daha fazla maruz kaldığımız ortamlarda daha koyu renkli camlar seçmek bizim için faydalı olabilir. Ama bunlar direkt bir koruyuculuk sağlamıyor. Diğer soru işaretlerinden biri de ‘güneş gözlüğüm polarize olsun mu?’ Polarize, gelen ışıkları özel bir yöntemle, mikro kristaller yardımıyla ışığı yansıtma yöntemidir. İlla polarize olmasına gerek yoktur. Polarizenin güneş koruyuculuğuyla direkt bir ilgisi yoktur fakat özellikle şoförler polarize cam kullanırlarsa ışık daha az yansıdığı için daha konforlu bir görüşe sahip olurlar” ifadelerini kullandı.