Yaz meyvesi üzümü yılbaşı akşamında tüketecek
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan üzüm üreticisi örtü altında beklettiği yaz meyvesi olan çekirdeksiz Sultani üzümü yılbaşı akşamı tüketmek üzere hasat etti.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Çapacı, yaz meyvesi olan çekirdeksiz Sultani üzümü örtü altında dalında bekleterek kış sofralarına hazırladı.
Yılın son günü bağına gelerek üzüm toplayan Çapacı, yaz meyvesi üzümü yılbaşı akşamı tüketecek. Yılbaşı için bağında üzüm ayırdığını söyleyen Çapacı, "Örtü altında 10 salkım üzüm ayırdık. Bu aksam tüketeceğiz. Taze olarak dalında duruyor" dedi.
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