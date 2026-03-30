Avrupa ve ABD'de saatlerin bir saat ileri alınacak olması, Türkiye'de de "Saatler ne zaman ileri alınacak?" araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Yaz saati uygulaması 2026 başladı mı? Türkiye'de yaz saati uygulaması başlayacak mı?

AVRUPA'DA YAZ SAATİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birçok Avrupa ülkesinde yaz saati uygulaması, dün başladı. Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece saat 02.00’de saatler bir saat ileri alındı. Bu durum, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkının da değişmesine neden oldu.

Almanya, Fransa, Hollanda: Türkiye ile olan 2 saatlik fark 1 saate düştü.

İngiltere: Türkiye ile olan 3 saatlik fark 2 saate indi.

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Bu karar doğrultusunda, kış saati uygulaması tamamen kaldırıldı ve Türkiye yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde kalmaya devam ediyor.

2026 yılında da Türkiye'de saatler ileri alınmayacak.