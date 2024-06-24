Yaz tatilinin en büyük kabusu: Gözlerinizi sakın ovalamayın

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:35

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:35

Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan deniz keyfi, bazen istenmeyen durumlarla sonuçlanabilir. Gözünüze deniz kumu kaçması, bu durumların başında gelir ve oldukça rahatsız edici olabilir. Peki, böyle bir durumda ne yapmalısınız? İşte, gözünüze deniz kumu kaçtığında dikkat etmeniz gerekenler ve yapmanız gereken ilk yardım adımları.

İlk Yardım Adımları

Ellerinizi Yıkayın:

Gözünüze dokunmadan önce ellerinizi sabun ve su ile iyice yıkayın. Kirli ellerle göze dokunmak enfeksiyon riskini artırabilir.

Gözünüzü Ovalamayın:

Gözünüzü ovalamak, kum taneciklerinin daha da derine gitmesine ve korneada çiziklere neden olabilir. Bu yüzden gözünüzü ovalamaktan kaçının.

Gözünüzü Bol Su ile Yıkayın:

Temiz, içilebilir su kullanarak gözünüzü iyice yıkayın. Başınızı eğip göz kapağınızı açık tutarak suyu gözünüze akıtın. Bu, kum taneciklerinin gözünüzden çıkmasına yardımcı olacaktır.

Göz Kırpma:

Gözlerinizi sık sık kırpmak, gözyaşlarının üretimini artırarak kum taneciklerinin doğal yolla dışarı atılmasına yardımcı olabilir.

Serum Fizyolojik Kullanımı:

Eczanelerden temin edebileceğiniz serum fizyolojik solüsyonu, göz yıkamak için idealdir. Gözünüze serum fizyolojik damlatın ve birkaç dakika bekleyin.

Göz Kapaklarını Kontrol Edin:

Alt ve üst göz kapaklarını nazikçe çekip iç kısımlarını kontrol edin. Göz kapağının içinde kalan kum taneciklerini çıkarmak için temiz bir su veya serum fizyolojik kullanabilirsiniz.

Ne Zaman Doktora Başvurmalısınız?

Gözünüzdeki kum tanecikleri su ile yıkamanıza rağmen çıkmıyorsa.

Gözünüzde şiddetli ağrı, kızarıklık, bulanık görme veya aşırı sulanma varsa.

Göz kapaklarınızda şişlik veya iltihap belirtileri görülüyorsa.

Bu durumlarda bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir. Uzman bir hekim, gözünüzü muayene ederek kum taneciklerini güvenli bir şekilde çıkarabilir ve gerekli tedaviyi uygulayabilir.

Göz Sağlığınızı Korumak İçin İpuçları

Deniz kenarında oynarken güneş gözlüğü takarak gözlerinizi koruyun.

Yüzme sırasında deniz gözlüğü kullanarak gözlerinize kum ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyin.

Gözlerinize sık sık dokunmaktan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın.