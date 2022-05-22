Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirdi

22 Mayıs 2022 Pazar, 10:54

Uzun süredir yurt dışında yaşayan yazar Aslı Erdoğan’ın beyin kanaması geçirdi. Simurg Art Yayınları’ndan yapılan paylaşımda, “Yazar Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirmiş, çok geçmiş olsun, en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz” denildi.

Simurg Art Yayınları’ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada da "Çekip gitmek yok öyle, öyküler, sözcükler peşinden gelir. Direneceksin, sana da bu yakışır. Yazar Aslı Erdoğan, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı, Pazartesi günü nörololoji servisine geçecek. İyileşeceksin! Çok geçmiş olsun kıymetli kalemimiz" açıklaması yapıldı.

Çekip gitmek yok öyle, öyküler, sözcükler peşinden gelir. Direneceksin, sana da bu yakışır. Yazar Aslı Erdoğan, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı, Pazartesi günü nörololoji servisine geçecek. İyileşeceksin! Çok geçmiş olsun kıymetli kalemimiz. pic.twitter.com/KXAaz2iakK — Simurg Art Yayınları (@SimurgArt) May 21, 2022

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde görev yapan Aslı Erdoğan, fizik doktorasını yarıda bırakarak edebiyata yönelmişti.