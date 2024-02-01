Yazar Mario Levi son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:04

Güncelleme: 01.02.2024 - 16:16

Acıbadem Musevi Mezarlığı'ndaki törene Türk Musevi Cemaati Lideri İshak İbrahimzadeh'in yanı sıra usta yazarın ailesi, yakın akrabaları, dostları ve sevenleri katıldı.

Açıklamalarda bulunan Levi'nin yakın arkadaşlarından Yusuf Altıntaş, gençlik dönemlerinde uzun süre dostluk kurduklarını belirterek, "İyi bir dostluk yaşadık. Yüreğimizde iyi bir iz bıraktı. Kardeş sayılırdık. Türk edebiyatına daha verebileceği çok şey vardı, verebilemeden gitti. Yolu ışık olsun" dedi.

"UZUN ZAMANDIR DOSTUMDU"

Yazar Elif Hopyar da 4 aydır Levi ile programlar yaptıklarını belirterek, "Edebiyat alanında ondan eğitim almıştım. Uzun zamandır dostumdu. Çok seviyordum kendisini. Öğrencileri çok severdi Mario'yu. İstanbul'u en iyi anlatan yazarların başında gelir." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Gülgün Feyman ise Mario Levi'nin vefatını bir kayıp olarak görmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bundan sonra onun Türkçe konusundaki düşüncelerini, edebiyata ilişkin düşüncelerini bir eğitmen olarak verdiği mesajları yaşatmak gerekiyor. Mario Levi 'Benim en derin ülkem Türkçedir' diyen bir insandı. Dilimize sahip çıkmış bir insan. Lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim. Ön yargılardan arınalım. İçimizdeki o derinliği hissederek yaşayalım. Mario, sadece Türkiye için değil dünya için bir değerdir."

Edilen duaların ardından Levi'nin cenazesi Acıbadem Musevi Mezarlığı'na defnedildi.