Yazar Salman Rüşdi bıçaklandığı anla ilgili ilk kez konuştu

Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:46

Güncelleme: 14.04.2024 - 12:51

2022 yılında New York’ta katıldığı bir etkinlikte bir kez boynundan olmak üzere 15 bıçak darbeli saldırıya uğrayan ve saldırı sonucu bir gözünü kaybeden "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, saldırıyla ilgili yeni anı kitabı "Knife: Meditations After an Attempted Murder" ın (Bıçak: Bir Cinayet Girişimi Üzerine Düşünceler) yayımlanmasından önce bir röportaj verdi.

Bıçaklı saldırı anı hakkında ilk kez konuşan yazar, "Uzak geçmişten gelen ve beni öldürmek için zamanda geriye, o uzak geçmiş de denebilir, sürüklemeye çalışan bir şey gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

"ÇÖMELMİŞ BİR FÜZE GİBİYDİ"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Salman Rüşdi, "Sağ gözümün köşesinde (sağ gözümün göreceği son şey) siyahlar içindeki adamın oturma alanının sağ tarafından bana doğru koştuğunu gördüm. Siyah giysiler, siyah yüz maskesi. Sertçe ve alçaktan geliyordu. Çömelmiş bir füze gibiydi" dedi.

"BUNU HAYAL ETMİŞTİM"

"İtiraf ediyorum, bazen suikastçımın halka açık bir toplantıda ya da başka bir yerde çıkıp benim için bu şekilde geldiğini hayal etmiştim" diyen ünlü isim, "Bu yüzden bana doğru koşan bu ölümcül şekli gördüğümde ilk düşüncem, 'Demek sensin. İşte buradasın' oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Salman Rüşdi, Hadi Matar'ın saldırısından sonra 6 hafta hastanede kalmıştı. Rüşdi, görme kaybının yanı sıra, elindeki yaranlanma sebebiyle bazı parmak uçlarında his kaybı yaşadı.

SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?

Hindistan doğumlu İngiliz yazar, 1981 yılında Booker Ödülü de aldığı Geceyarısı Çocukları romanıyla ünlendi. Kitap yalnızca İngiltere'de bir milyonun üzerinde sattı. Yazar daha sonra 1993'te Booker of Bookers ve 2008'de Best of Booker ödüllerini aldı.

Rüşdi'nin sürrealist, post-modern romanı Şeytan Ayetleri kitabı 1988'de basılır basılmaz büyük bir öfke doğurdu, yasaklanma çağrıları yapıldı.

İran lideri Ayetullah Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası çıkarttı ve "Rüşdi'nin başına" 3 milyon dolar ödül koydu. Bu durum kitabı başka bir boyuta, diplomatik krizlere taşıdı.

Dünya çapında, çevirmenler ve gösterilerde ölenler dahil 59 kişi bu konuyla bağlantılı olarak hayatını kaybetti.

Rüşdi pek çok Müslüman tarafından "kafir" ilan edilirken bazı kesimler tarafından da ifade özgürlüğünün temsilcisi oldu.

İran hükümeti o zamandan beri Humeyni'nin kararnamesinden uzaklaşsa da Rüşdi karşıtlığı devam ediyor.