Yazar Salman Rüşdi'den yapay zeka testi: 'Özgünlük ve mizah yok'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:37

Güncelleme: 21.03.2024 - 17:37

Yazar Salman Rüşdi, ABD merkezli OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka botu ChatGPT üzerine bir yazı kaleme aldı.

Son dönemde özellikle içerik üretiminde öne çıkan yapay zekayı denediğini belirten Rüşdi, ChatGPT'den kendi tarzında 200 kelimelik bir yazı yazmasını istediğini anlattı.

"HOLLYWOOD YAZARLARI İÇİN ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR"

ChatCPT'nin ürettiği metni "Tam bir saçmalık" sözleriyle nitelen yazar, yapay zeka botunun ciddi romancılara meydan okuyacak özgünlük ve mizahtan yoksun olduğunu yazdı.

"Sorun şu ki, bu yaratıklar çok hızlı öğreniyor" diyen Rüşdi, bunun "özgünlüğün daha az önemli olduğu gerilim ve bilim kurgu gibi tür edebiyatı yazarları için endişe verici olabileceğini" dile getirdi.

"Hollywood'un sürekli olarak aynı filmin yeni versiyonlarını ürettiği göz önüne alındığında, senaryo taslağının hazırlanmasında yapay zeka kullanılabilir" diyen Rüşdi, yapay zekanın özellikle film ve TV yazarları için 'tehlikeli olabileceğini' ifade etti.

BİR GÖZÜNÜ KAYBETMİŞTİ

"Şeytan Ayetleri" adlı romanı sonrası 1989 yılında Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin hakkında yayımladığı ölüm fetvası nedeniyle uzun yıllardır tehdit altında yaşayan Rüşdi, New York'a taşınmıştı. Rüşdi, 12 Ağustos 2022 tarihinde burada saldırıya uğramıştı. Katıldığı bir kongrede seyircilerden biri sahneye atlamış ve Rüşdi'yi bıçaklamıştı. Rüşdi, bu saldırıda bir gözünü kaybetti.