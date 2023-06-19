Salman Rüşdi'ye, Barış ödülü

ABD'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda bir gözünü kaybeden yazar Salman Rüşdi, Alman Yayıncılar Birliği'nin Barış Ödülü'ne layık görüldü.

AA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 13:46
Salman Rüşdi'ye, Barış ödülü
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Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Salman Rüşdi oldu.

Alman Yayıncılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Barış Ödülü'ne layık görülen Salman Rüşdi'nin "mücadeleci kişiliği, yaşama olumlu bakışı ve hikaye anlatma sevinciyle dünyayı zenginleştirdiği için bu ödülle onurlandırıldığı" bildirildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yazılı açıklama yaparak Rüşdi'yi tebrik etti.

Rüşdi ödülünü ekim ayında Frankfurt'un 175 yıllık tarihi Paul Kilisesi'nde düzenlenecek törenle alacak. Rüşdi'ye 25 bin Euro para ödülü de verilecek.

Alman Yayıncılar Birliği, 1950'den bu yana Barış Ödülü veriyor. Ödül 1997'de Yaşar Kemal, 2005'te de Orhan Pamuk'a verilmişti.

Rüşdi, 12 Ağustos 2022'de Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.

Humeyni'den sonra İran lideri olan Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemeyeceğini belirtmişti.


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