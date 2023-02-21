İran’dan Salman Rüşdi’nin saldırganına bir dönüm tarla hediye

Ayetullah Humeyni'nin Fetvalarını Uygulama Vakfı, Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyi övdü ve bin metrekare tarım arazisiyle ödüllendirileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 18:26
İran’dan Salman Rüşdi’nin saldırganına bir dönüm tarla hediye
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Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi, İran dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölüm fermanı çıkarmasından 33 yıl sonra saldırıya uğradı. 

Arab News'de yer alan habere göre, İran'da, Ayetullah Humeyni'nin Fetvalarını Uygulama Vakfı, 75 yaşındaki Rüşdi'ye saldıran ve Rüşdi'yi 10 kez bıçaklayan Hadi Matar'a teşekkür etti. Vakıf sözcüsü Mohammad Esmail Zarei, Matar'a bin metrekare tarım arazisi hediye edileceğini duyurdu. 

24 yaşındaki Şii Müslüman Amerikalı Matar, New York'ta düzenlenen bir edebiyat etkinliğinin sahnesinde Rüşdi'ye saldırdı. Saldırı sonucunda Rüşdi bir elini ve bir gözünü kaybetti. 

Mohammad Esmail Zarei, "Rüşdi'nin bir gözünü kör ederek ve bir elini kullanamaz hale getirerek Müslümanları mutlu eden genç Amerikalının cesur eylemine içtenlikle teşekkür ediyoruz" dedi.

Zarei, "Rüşdi artık yaşayan bir ölü. Bu cesur eylemi onurlandırmak için yaklaşık bin metrekarelik tarım arazisi kendisine ya da yasal temsilcilerinden herhangi birine bağışlanacak" diye ekledi.


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