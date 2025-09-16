Yazdığı kitap ailesiyle arasını bozmuştu: Prens Harry'den açıklama geldi

Prens Harry, babası Kral Charles, Birleşik Krallık’taki günleri ve kraliyet ailesini konu alan, birçok sırrı içeren kitabı Yedek (Spare) hakkında açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki Sussex Dükü, kitabını yazma nedeninin doğruları ve kendi bakış açısını ortaya koymak olduğunu söyledi.

The Guardian’a konuşan Prens Harry, kitabıyla ilgili olarak “Kirli çamaşırlarımı herkesin önünde ortaya döktüğüme inanmıyorum. Zor bir mesajdı ama bunu mümkün olan en iyi şekilde verdim. Vicdanım rahat” ifadelerini kullandı. Harry, ayrıca “Zaten ortaya atılmış hikâyelere bir dizi düzeltme yapıldı. Bir bakış açısı ortaya atılmıştı ve düzeltilmesi gerekiyordu. Dile getirmenin bazı insanları rahatsız ettiğini ve anlatıya aykırı olduğunu biliyorum” dedi.



"ASLA AFFETMEYECEKLER"

Kitabın ardından ailesiyle ilişkilerinin gerildiğini belirten Harry, “Ailemin bazı üyeleri bir kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Elbette birçok şey için beni asla affetmeyecekler” diye ekledi. Sussex Dükü, ağabeyi Prens William ve eşi Prenses Kate Middleton hakkında da özel bilgiler paylaştığı için aralarının açıldığını itiraf etti.

Son olarak Prens Harry, 19 ay sonra babası Kral Charles ile geçen hafta ilk kez bir araya geldiğini ve odak noktasının bu yıl geri kalan dönemde babasına yoğunlaşmak olduğunu söyledi: “Odak noktam gerçekten babam olmalı. Bu hafta buna kesinlikle yaklaştık.”