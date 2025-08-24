Yazı uzatmak isteyenlere: Sonbaharda yazı aratmayan 6 Akdeniz şehri

Güneşin sıcaklığıyla ünlü Akdeniz, yazın yanı sıra sonbaharda da ılık iklimiyle dikkat çekiyor. Plajların keyfini sürmek, tarihi sokaklarda gezmek ya da açık havada deniz ürünlerinin tadına varmak isteyenler için bazı şehirler, ekim ve kasım aylarında bile yazı aratmayan bir atmosfer sunuyor. İşte sonbaharda bile sıcak kalmayı başaran 6 Akdeniz şehri...

1. ANTALYA, TÜRKİYE

Turkuaz sahilleri ve hareketli şehir hayatıyla Antalya, yazın yanı sıra sonbaharda da tatilcilerin gözdesi. Ortalama 25 dereceyi bulan sıcaklıklarıyla deniz sezonu ekime kadar uzuyor.

2. BARSELONA, İSPANYA

Modernist mimarisi ve canlı plajlarıyla Barselona, ekim ayında bile denize girilebilecek şehirlerden. Akşamları biraz serinlese de gündüzleri güneşlenmek için ideal.

3. ATİNA, YUNANİSTAN

Tarihi dokusu, sokak kafeleri ve Saronik Körfezi’ndeki plajlarıyla Atina, sonbaharda da canlılığını koruyor. Ortalama 23–24 derece sıcaklıklarıyla şehir hem kültürel hem de deniz tatili için uygun.

4. ST. JULİAN’S, MALTA

Gece hayatı, restoranları ve sahil yürüyüşleriyle ünlü St. Julian’s, Malta’nın en canlı şehirlerinden. Sonbaharda bile 25 dereceyi bulan sıcaklığıyla denize girilebilir ve yaz enerjisi hissedilebilir.

5. NİCE, FRANSA

Fransız Rivierası’nın incisi Nice, sonbaharda da ılık iklimiyle öne çıkıyor. Promenade des Anglais boyunca yürüyüş yapmak ya da şehrin şık kafelerinde vakit geçirmek için ideal bir dönem.

6. DUBROVNİK, HIRVATİSTAN

“Tarihi surlar şehri” Dubrovnik, yaz kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için sonbaharda harika bir seçenek. Sıcaklığı 22–24 derece arasında seyreden şehirde hem tarih hem deniz tatili yapılabiliyor