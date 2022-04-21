Yazın kuruyan Akgöl yağışlarla yeniden hayat buldu

21 Nisan 2022 Perşembe, 09:21

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasına bağlı oluşan kuraklık nedeniyle geçen yıl kuruyan Van'ın Özalp ilçesindeki Akgöl, karların erimeye başlaması ve yağmurun etkisiyle yeniden eski haline döndü."Bu yıl, yağışlarda iyileşme yaşandı."

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü Havzası'nın son yıllarda kuraklıktan etkilendiğini söyledi.

Bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından başta Akgöl olmak üzere birçok gölün seviyesinde yükselmelerin yaşandığı bilgisini paylaşan Alaeddinoğlu, yağışın kar şeklinde düşmesinin, göller için sevindirici olduğunu vurguladı.

Bu durumun sadece göl seviyelerine değil, tarımsal alanlara da olumlu etki edeceğini belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen iki yıl hem Türkiye hem de bulunduğumuz havza açısından kurak bir dönem oldu. Düşen yağışlar içme ve kullanma suyunu karşılayamadı. Bu yıl ise özellikle ocak ayı ve sonrasında yağışlarda önemli bir iyileşme gördük. Kar şeklindeki yağışlar toprağın ihtiyaç duyduğu suyu karşılıyor. Bu yıl, yağışlarda iyileşme yaşandı. Bu yağışların kar şeklinde olması havzanın ihtiyaç duyduğu suyu karşılıyor. Bu, çok sevindirici ve güzel bir durum. İlkbaharda yağacak yağmurlarla göllerdeki su seviyesinin daha da artmasını bekliyoruz."

TARIM ARAZİLERİ OLUMLU ETKİLENECEK

Akgöl kıyısındaki Bağrıaçık Mahallesi'nin muhtarı Necmettin Yalın da geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle Akgöl'ün tamamen kuruduğunu hatırlattı.

Yağışlar sayesinde gölün eski görümüne kavuştuğunu dile getiren Yalın, "Bu yıl kar çok fazla yağdı. Göl şimdiden suyla doldu. Geçen yıl su olmadığı için göçmen kuşlar hiç uğramadı. Bu yıl su tutmasıyla beraber göçmen kuşlar da gelmeye başladı. Çeşit çeşit kuş geldi. Burası flamingo cenneti, inşallah haziranda yine kuşlarla şenlenir. Karlar tamamen erimedi, bahar yağmurlarıyla su seviyesi daha da yükselecektir. Bu yılın yağışlı olması tarım arazilerimizi de olumlu etkileyecek." diye konuştu.