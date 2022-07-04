Yazmin Oukhellou kimdir? Yazmin Oukhellou'nun sevgilsi kimdir?

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:05

İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken Yazmin Oukhellou ağır şekilde yaralandı.

JAKE ROBERT MCLEAN NEDEN ÖLDÜ?

Sabaha karşı Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana gelen kazada Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsü Mclean'in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi.

YAZMİN OUKHELLOU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yazmin Oukhellou, kazada ağır şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yazmin Oukhellou'nun tedavisi hastanede sürüyor.

YAZMİN OUKHELLOU KİMDİR?

Yazmin Oukhellou, İngiltere'de ünlü bir televizyonu yıldıız. 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou Newcastle Üniversitesi'nden mezun oldu. Dubai'de lüks evlerin emlakçılığını yapan Oukhellou, ngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizi ile tanındı.

JAKE ROBERT MCLEAN KİMDİR?

33 yaşındaki Jake McLean, 2012 yılında İngiliz televizyon ünlüsü Lauren Goodger ile yaşadığı ilişkiyle tanındı. Mclean, 2019'da yılından beri Yazmin Oukhellou ile birlikteydi.



