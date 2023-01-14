Yeliz kimdir, kaç yaşında? Yeliz'in albümleri neler?

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:54

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:54

Sevilen müzik programlarından Şarkılar Bizi Söyler'e şarkıcı Yeliz konuk oldu. Sanatçının yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

Yeliz kimdir, kaç yaşında?

Yeliz (Fatma Yeliz Eker), 12 Aralık 1957'de İstanbul'da doğdu. İtalyan Lisesi'nden arkadaşı Nilüfer'in desteği ile müzik hayatına başladı. 1975'te Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde ikinci olan Yeliz, yarışmadan sonra yayımlanan 45'likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri oldu. Bir tarafında "Bu Ne Dünya" diğer tarafında "Yalan" isimli şarkıların yer aldığı 45'liği dönemin en çok satan plağı oldu. 1978'den 1988'e kadar arabesk ve fantezi müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe döndüğü 1992 albümü "Haklıydın"ın ardından müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007'de "Haykırdım Sessizce" isimli albümüyle müziğe geri döndü.

ÖZEL YAŞAMI

Yeliz, 1983'te Ufuk Deveci'yle evlendi. Çiftin evlilikleri 1988'e kadar devam etti.

SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ

45'likler

Sen Olsan Yeter / Hoşgeldin Bahar (Diskotür-1974)

Hayalimdeki Adam / Sen Ve Ben (Diskotür-1975)

Yaşadıkça / Kimbilir Belki Bir Gün (Diskotür-1975)

Bu Ne Dünya / Yalan (Yankı-1976)

Şeker Çocuk / İsterim Ki (Yankı-1976)

Bir Bahar Yağmuru / Kırık Kalp (Yankı-1976)

Oldu Olacak / Gönlüm Seninle (Yankı-1977)

Kahpe Felek / Yanakların Çiçektir (Yankı-1978)

Kimbilir / Ağla Gözlerim Ağla (Yankı-1979)

LP, Albümler ve Single'lar

Yeliz (Yankı-1980)

Kristal Kadeh (Yankı-1982)

İhtiyar Falcı (Bayar-1986)

Seni Sevmek İbadet (Sedef-1988)

Haklıydın (Şahin Özer-1992)

Seni Düşündüm (Aziz-1994) (Not: İhtiyar Falcı ve Seni Sevmek İbadet albümlerindeki bazı şarkıların alındığı bir kolaj)

Haykırdım Sessizce (DMC-2007)

Allah Kalbine Göre Versin (EMI-2010)

Ödül / Neredeydin (Soner Arıca ile) (2011)

En İyileriyle Yeliz (Ossi Müzik-2012)

Gidiyorum (Ossi Müzik-2014)

Bekle Yağmur Geliyor (Yazz Müzik-2018)

Aşk Alfabesi (Ossi Müzik-2019)

Beni Vur (DMC-2021)