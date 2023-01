Şarkıcı Alpay kimdir, kaç yaşında?

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 12:50

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 12:50

Ekranların sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Alpay gündeme geldi. Alpay'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

ŞARKICI ALPAY KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

Alpay, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Ankara'da bitirdi. Lisede futbola merak salan Alpay, Ankara Demirspor'da futbol oynamaya başladı. Ardından Gençlerbirliği SK'nde profesyonel futbol hayatını sürdürürken Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi.

Alpay, Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenimini tamamladıktan sonra müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı, 1964'te kendi grubunu kurdu. Üç Hürel grubuyla beraber müzik çalışmalarında bulundu. Birçok Fransız Chanson 'unun ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren sanatçı ''Kara Tren'', "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi hit şarkılara imza attı. Alpay, Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de yorumladı.

Alpay, Gezi Parkı olayları sırasında Ankara'da başından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük için "Ethem'in Sessiz Çığlığı" adlı bir şarkı yaptı.

ALPAY'IN ALBÜMLEERİ

1964 - Girl in My Town

1965 - Kirpiklerini Ok Ok Eyle

1967 - Alpay

1968 - Alpay

1968 - Cennet Yolu

1969 - Asla Bir Daha Sevemem

1969 - Bekle Aynı Iskelede

1969 - Bir Tutam Saç

1973 - 7 Dilde Alpay

1975 - Alpay (Güven Parkı)

1978 - Aşk

1982 - 82 (Grup A1'le)

1984 - Sevgilerle (Grup A1 ile)

1987 - Hayalimdeki Resim (Grup A1 ile, 1995'te tekrar basılmıştır)

1988 - Dünden Bugüne (Grup A1 ile)

1990 - Gitme

1991 - Senin İçin

1993 - Anılarla Alpay

1993 - Eylül'de Gel Demiştim

1994 - Bu Kaçıncı Sevda

1996 - Ve Alpay 1996

1997 - Muhabbet Kuşları

2000 - Yüreğine Al "Küçük Bir Öykü..."

2001 - Tango&Latin

2002 - Küçük Bir Öykü... Best Of (Volume One)

2004 - Sessiz Kalma

2008 - En İyileriyle Alpay

2012 - Aşka Dair

ALPAY'IN 45'LİKLERİ

1964

Norma Mia (Alpay) / Maç Twist (Şanar Yurdatapan)

The Girl In My Town / Mi Sono Innamorato Di Te

Esterella Del Mar / If

First Kiss / Wheeping River

1965

Efem / Gelin Ayşem

Now I'm Alone / Tango Per Favore

Kara Tren / Waiting On The Hills

Usted / Luna De Benigrom

El Vagabundo / Una Ventura Mas

1967

Efem / Gelin Ayşem

Estrella Del Mar / Rodico

First Kiss / Wheeping River

Now I'm Alone / Tango Per Favore

Kara Tren / Waiting On The Hills

Usted / Luna De Benigrom

El Vagabundo / Una Ventura Mas

I'll Always Love You / O Mio Signore

Final (Şiir) / Ne Reviens Plus - Kirpiklerin Ok Ok Eyle

Et Je Sais / Little Bird - My Only Desire

E'Finita Cosi / Chove Chova

Son Dakikalarim / Kilimandjaro-Jamaica Fara Well

1968

Cennet Yolu / Dur Dur Gitme

1969

Boş Kadeh / Yağmur

Asla Bir Daha Sevemem / Kimse Bilmez Yarın Ne Olur

Bekle Aynı İskelede / Aşk Rüyası

Bir Tutam Saç / İnsan Hayal Ettiği Müddetçe Yaşar

Şehrazat / Bekleyiş

Raman - Gelin Ayşe / Kara Tren - Efem

Sen Gidince / La La La

1970

Susadım Sana / Seninle Ölmek

Tren / Bir Akşam

Fabrika Kızı / Kolejli Kız

Denizciler / Yapraklar Dökülmeden Gel

Toprak / Sendin Sevgilim

1971

Akça Kızlar / Suna

1972

Dağların Gözyaşları / Ağa Düşmüş Kadın

Hem Okudum Hem Yazdım / Solmuş Gonca Gül

Aşk Böyledir / Gönüllerde Bahar

1973

Can Karagözlüm / Sev Ölesiye

Kalenin Bayır Düzü / Köylü Kızı

Ah Berelim / Ilık Rüzgarlar

Yekte / Seni Dileniyorum

1974

Allah'ım Yeter / Dağlar Engel Oldu

Ben Armudu Dişlerim / Bak Kalbim

1975

Ayrılık Rüzgarı / Mecnun Derlerdi

1976

İşte Bak Yeni Bir Gün / Bütün İçkiler Benden Bu Gece (Atilla Engin)

Gözlerin / Sevmiştim Seni

1977

Eylül'de Gel / Gülen Yüzüme Bakıp Da

Aynı Yolun Yolcusu / Dünyalar Benim Olur

1979

Sensizliğimin Şarkısı / Aşkların Bittiği Bir Yer mi Var

Yeşil Gözler Sürmeli / İçimde Dinmez Sızısın (Grup A1 ile)