Ömer dizisinin Nuran'ı Gülçin Kültür kimdir, kaç yaşında?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 11:23

Güncelleme: 09.01.2023 - 11:23

Yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini Cem Karcı ve senaristliğini Gülizar Irmak'ın üstlendiği Ömer dizisinin ilk bölümü 9 Ocak Pazartesi akşamı yayımlanacak. Dizideki karakterlere hayat veren oyunculardan Gülçin Kültür ise merak konusu oldu. Ömer dizisinde Nuran karakterini canlandıran Gülçin Kültür'ün yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ÖMER DİZİSİNİN NURAN'I GÜLÇİN KÜLTÜR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gülçin Kültür, 10 Ekim 1987'de İstanbul'da doğdu. Kültür, Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ile birlikte araştırma görevliliği yaptı. 2012'de Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Gülçin Kültür bu sırada, oyunculuk kariyeirine ilk adımını TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi'yle attı. 2013'te Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başlayan oyuncu, 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2017'de Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

GÜLÇİN KÜLTÜR'ÜN ÖZEL YAŞAMI

Gülçin Kültür, 2014'te Melik Haydar Şahin'le evlendi.

GÜLÇİN KÜLTÜR'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER

2018-2019 - Gülperi

2020-2022 - Kırmızı Oda

2020 - Bir Başkadır

2020 - Doğduğun Ev Kaderindir

2021 - Fatma

2021 - Masumlar Apartmanı

2021 - İlk ve Son

2023 - Ömer

GÜLÇİN KÜLTÜR'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER

2018 - Kelebekler

2018 - Sibel

2019 - 7. Koğuştaki Mucize

2020 - Kumbara Ayfer

2020 - Çatlak

GÜLÇİN KÜLTÜR'ÜN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Benim Adım Feuerbach (2018) - Oyuncu

Madde 22 (2017) - Oyuncu ve Reji Asistanı

Lefty’i Beklerken (2017) - Oyuncu

Mouthgasm Pt1 (2016) - Oyuncu (İngilizce)

Voiceless (Dans Projesi) (2016) - Dansçı

Dr. Korczak Örneği (2015) - Oyuncu ve Yönetmen Yrd.

Kel Kantocu-Ders (2015) - Oyuncu

Lady with a Lapdog with Jokes and A Happy Ending (2015) - Oyuncu (İngilizce)

American Blues (2014) - Ses Teknisyeni (İngilizce)

Hadi Bakalım Stand-up Gösterisi (2013) - Yazar ve oyuncu

Çıkmaz Sokak Çocukları (2013) - Reji Asistanı ve Ses Teknisyeni

Doğaç Seleksiyon (Doğaçlama Tiyatro) (2012) - Oyuncu

Soyut Padişah (2012) - Oyuncu