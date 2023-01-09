Ömer dizisinin Nuran'ı Gülçin Kültür kimdir, kaç yaşında?
Star TV'nin yeni projelerinden olan Ömer dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Ömer dizisinin Nuran'ı Gülçin Kültür kimdir, kaç yaşında? Gülçin Kültür hangi dizi ve filmlerde oynadı? Gülçin Kültür hangi tiyatro oyunlarında yer aldı?
Yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini Cem Karcı ve senaristliğini Gülizar Irmak'ın üstlendiği Ömer dizisinin ilk bölümü 9 Ocak Pazartesi akşamı yayımlanacak. Dizideki karakterlere hayat veren oyunculardan Gülçin Kültür ise merak konusu oldu. Ömer dizisinde Nuran karakterini canlandıran Gülçin Kültür'ün yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
ÖMER DİZİSİNİN NURAN'I GÜLÇİN KÜLTÜR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gülçin Kültür, 10 Ekim 1987'de İstanbul'da doğdu. Kültür, Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ile birlikte araştırma görevliliği yaptı. 2012'de Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Gülçin Kültür bu sırada, oyunculuk kariyeirine ilk adımını TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi'yle attı. 2013'te Bilkent Üniversitesi'nde Oyunculuk Bölümü'nde tam burslu olarak eğitime başlayan oyuncu, 2015-2017 yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu'nda Program Koordinatörü olarak görev aldı. 2017'de Bilkent Üniversitesi'nden bölüm birincisi olarak mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığı'ndan istifa ederek oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
GÜLÇİN KÜLTÜR'ÜN ÖZEL YAŞAMI
Gülçin Kültür, 2014'te Melik Haydar Şahin'le evlendi.
GÜLÇİN KÜLTÜR'ÜN ROL ALDIĞI DİZİLER
2018-2019 - Gülperi
2020-2022 - Kırmızı Oda
2020 - Bir Başkadır
2020 - Doğduğun Ev Kaderindir
2021 - Fatma
2021 - Masumlar Apartmanı
2021 - İlk ve Son
2023 - Ömer
GÜLÇİN KÜLTÜR'ÜN ROL ALDIĞI FİLMLER
2018 - Kelebekler
2018 - Sibel
2019 - 7. Koğuştaki Mucize
2020 - Kumbara Ayfer
2020 - Çatlak
GÜLÇİN KÜLTÜR'ÜN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Benim Adım Feuerbach (2018) - Oyuncu
Madde 22 (2017) - Oyuncu ve Reji Asistanı
Lefty’i Beklerken (2017) - Oyuncu
Mouthgasm Pt1 (2016) - Oyuncu (İngilizce)
Voiceless (Dans Projesi) (2016) - Dansçı
Dr. Korczak Örneği (2015) - Oyuncu ve Yönetmen Yrd.
Kel Kantocu-Ders (2015) - Oyuncu
Lady with a Lapdog with Jokes and A Happy Ending (2015) - Oyuncu (İngilizce)
American Blues (2014) - Ses Teknisyeni (İngilizce)
Hadi Bakalım Stand-up Gösterisi (2013) - Yazar ve oyuncu
Çıkmaz Sokak Çocukları (2013) - Reji Asistanı ve Ses Teknisyeni
Doğaç Seleksiyon (Doğaçlama Tiyatro) (2012) - Oyuncu
Soyut Padişah (2012) - Oyuncu
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