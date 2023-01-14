Doğa Rutkay kimdir, kaç yaşında? Doğa Rutkay hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 12:19

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 12:19

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, domuz gribine yakalandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan ve sonrasında taburcu olan Rutkay, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Rutkay, "Maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın" dedi. Bu gelişmenin ardından Doğa Rutkay'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

DOĞA RUTKAY KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978'de Ankara'da doğdu. 2000'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Rutkay, 2014'te Kanal D'de yayımlanan Buyur Burdan Bak programını sundu. 44 yaşındaki oyuncu günümüzde, Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür Show adlı programda Yeter karakteri ile rol almaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Doğa Rutkay, 2014'te Kerimcan Kamal'la evlendi. Çiftin bu evlilikten ikiz çocukları oldu.

DOĞA RUTKAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

1994 - Kurtuluş

1998 - Günaydın İstanbul Kardeş

1998 - Çiçeği Büyütmek

2001 - Aşkım Aşkım

2002 - Pembe Patikler

2002 - Her Şey Aşk İçin

2002 - Şeytan Sofrası

2004 - Halk Düşmanı

2005 - Bendeniz Aysel

2006 - Avrupa Yakası

2007 - Şölen

2008 - Aşkım Aşkım

2009 - Kandıramazsın Beni

2014 - Analı Oğullu

2021 - Kırmızı Oda

DOĞA RUTKAY'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

1998 - Cumhuriyet

2004 - Şans Kapıyı Kırınca

2006 - Gen

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007 - Bir İhtimal Daha Var

2009 - Dersimiz Atatürk

2010 - Pak Panter

2012 - Patlak Sokaklar: Gerzomat

2012 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

2012 - Süpertürk

2012 - Kral Yolu: Olba Krallığı

2016 - Dedemin Fişi

2018 - Bizim Köyün Şarkısı