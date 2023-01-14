Doğa Rutkay kimdir, kaç yaşında? Doğa Rutkay hangi dizilerde oynadı?
Domuz gribine yakalandığını açıklayan ünlü oyuncu Doğa Rutkay gündem oldu. Peki, Doğa Rutkay kimdir, kaç yaşında? Doğa Rutkay hangi dizilerde oynadı? Doğa Rutkay hangi filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, domuz gribine yakalandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan ve sonrasında taburcu olan Rutkay, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Rutkay, "Maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın" dedi. Bu gelişmenin ardından Doğa Rutkay'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
DOĞA RUTKAY KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?
Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978'de Ankara'da doğdu. 2000'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Rutkay, 2014'te Kanal D'de yayımlanan Buyur Burdan Bak programını sundu. 44 yaşındaki oyuncu günümüzde, Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür Show adlı programda Yeter karakteri ile rol almaktadır.
ÖZEL YAŞAMI
Doğa Rutkay, 2014'te Kerimcan Kamal'la evlendi. Çiftin bu evlilikten ikiz çocukları oldu.
DOĞA RUTKAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER
1994 - Kurtuluş
1998 - Günaydın İstanbul Kardeş
1998 - Çiçeği Büyütmek
2001 - Aşkım Aşkım
2002 - Pembe Patikler
2002 - Her Şey Aşk İçin
2002 - Şeytan Sofrası
2004 - Halk Düşmanı
2005 - Bendeniz Aysel
2006 - Avrupa Yakası
2007 - Şölen
2008 - Aşkım Aşkım
2009 - Kandıramazsın Beni
2014 - Analı Oğullu
2021 - Kırmızı Oda
DOĞA RUTKAY'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
1998 - Cumhuriyet
2004 - Şans Kapıyı Kırınca
2006 - Gen
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2007 - Bir İhtimal Daha Var
2009 - Dersimiz Atatürk
2010 - Pak Panter
2012 - Patlak Sokaklar: Gerzomat
2012 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
2012 - Süpertürk
2012 - Kral Yolu: Olba Krallığı
2016 - Dedemin Fişi
2018 - Bizim Köyün Şarkısı
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