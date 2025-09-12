Yeni araştırma: Yaşlıların gribe karşı savunmasızlığının nedeni bulundu

Grip, yaşlılar için en riskli solunum yolu enfeksiyonlarından biri olmaya devam ediyor. Şimdiye dek bu durumun nedeni yaşlanmayla zayıflayan bağışıklık sistemi olarak görülüyordu. Ancak İngiltere ve Çin’den bilim insanları, 65 yaş üstü kişilerin gribi neden daha ağır geçirdiğine dair kritik bir mekanizmayı ortaya çıkardı: akciğerlerde artan ApoD proteini.

YAŞLANMA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü verilerine göre grip, yaşlılarda zayıf bağışıklık sistemi ve diyabet gibi eşlik eden hastalıklar nedeniyle ölümcül seyredebiliyor. Ancak Nottingham ve Edinburgh Üniversiteleri ile Çin Tarım Üniversitesi’nin ortak araştırması, yaşlıların gribe karşı daha savunmasız olmasının biyolojik bir açıklamasını sundu.

APOD PROTEİNİ VE GRİP ARASINDAKİ BAĞLANTI

PNAS dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları, yaşlıların akciğerlerinde ApoD (apolipoprotein D) adlı glikosile proteinin gençlere kıyasla daha fazla üretildiğini saptadı.

ApoD, normalde yağ metabolizması ve iltihaplanmayla ilişkili. Ancak yaşla birlikte bu proteinin düzeyi yükseldiğinde, grip enfeksiyonu sırasında akciğer dokusunda ciddi hasara yol açıyor. Bu durum bağışıklık yanıtını zayıflatıyor ve vücudun virüse karşı direncini düşürüyor.

YENİ TEDAVİ KAPISI ARALANIYOR

Araştırmacılara göre ApoD’nin hedef alınması, yaşlılarda grip enfeksiyonlarını hafifletmek için yeni bir tedavi yöntemi olabilir. Prof. Chang, “Yaşlıların gripten ağır etkilenmesini ApoD’yi baskılayarak azaltmak mümkün olabilir. Bu, yaşlanan nüfusun hastalık ve ölüm oranlarını düşürmede büyük etki yaratabilir” dedi.