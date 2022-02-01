Yeni araştırmada ortaya çıktı: Cinsel ilişki sırasında ani ölümün nedeni belli oldu

01 Şubat 2022 Salı, 10:02

Cinsel ilişki sırasında veya ilişkiden kısa bir süre sonra ölen kişilerin haberleri basında ve sosyal medyada sıklıkla yer alıyor.

Öte yandan bu vakalar, tüm ani ölüm vakalarının sadece yüzde 0,6'sını oluşturuyor. Yine de hem toplumun hem de bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Birleşik Krallık'taki Westminster Üniversitesi'nde görev alan kimyasal patoloji uzmanı David C. Gaze, bu vakalara dair son araştırmalardan gelen verileri The Conversation'da kaleme aldığı yazıda aktardı.

FARKLI ÜLKELERDEN GELEN VERİLER AYNI OLGULARA İŞARET EDİYOR

Bilim insanının aktardığına göre bu ani ölümlerin ardında birden fazla neden olabiliyor.

Çoğu durumda cinsel aktivitenin fiziksel açıdan fazla zorlanmaya yol açmasından veya reçeteli ilaçların (örneğin erektil disfonksiyonu tedavi eden ilaçlar) ya da yaşadışı uyuşturucuların kullanımından kaynaklanıyor.

Bunun yanı sıra insanlar yaşlandıkça kalp krizinden kaynaklanan ani ölüm riski de artıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre, Almanya'da aniden ölen 32 bin kişiyi konu alan bir araştırma, olayın yüzde 0,2'sinin cinsel aktivite sırasında meydana geldiğini ortaya koydu.

Ani ölüm çoğunlukla (yaş ortalaması 59 olan) erkeklerde meydana gelmişti ve en sık nedeni kalp kriziydi.

Gaze, "ABD, Fransa ve Güney Kore'de yapılan ani ölüm ve cinsel aktivite araştırmaları da benzer bulgular gösteriyor" diye yazdı.

ORTA YAŞLI ERKEKLERLE SINIRLI DEĞİL

Öte yandan, Londra Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu olgunun sadece orta yaşlı erkeklerle sınırlı olmadığını tespit etti.

Araştırmacılar Ocak 1994 ve Ağustos 2020 arasında üniversitenin kalp patolojisi merkezine sevk edilen 6 bin 847 vakayı inceledi. Hakemli bilimsel dergi JAMA Cardiology'de yayımlanan araştırma alışılmışın dışında bulgular ortaya koydu.

Ölümlerden 17'si (yüzde 0,2) cinsel aktivite sırasında veya cinsel aktiviteden sonraki bir saat içinde meydana gelmişti. Ölenlerin ortalama yaşı 38'di ve vakaların yüzde 35'i kadındı. Bulgular önceki araştırmalarda görülen cinsiyet oranlarından daha yüksek bir orana işaret ediyordu.

Ancak bu ölümler yaşlı erkeklerde görüldüğü gibi kalp krizinden kaynaklanmıyordu. Olguların yarısında (yüzde 53) kalbin yapısal olarak normal olduğu ve ölüm nedeninin ani aritmik ölüm sendromu (SADS) olduğu saptanmıştı.

Bu sendromda ölüm, daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığı tanısı konmamış kişilerde kalbin ritimsiz atmaya başlamasından kaynaklanıyor.

KARDİYOLOGLARDAN TAVSİYE ALINMALI

Ölümün diğer büyük nedenleri ise aort diseksiyonu ve kardiyomiyopatiydi. Aort diseksiyonu büyük atardamarın duvarındaki katmanların yırtılmasıyla, kardiyomiyopati ise kalbin vücudun kalanına kanın pompalamasını zorlaştırmasıyla ortaya çıkıyor.

Gaze, "Bu yeni çalışma, 50 yaş altı kişilerde ani kardiyak ölümün esasen ani aritmik ölüm sendromundan veya kardiyomiyopatiden kaynaklandığını düşündürüyor" diye yazdı.

Bilim insanına göre kalp rahatsızlığı teşhisi konmuş genç yetişkinlerin, riskleri öğrenmek için kardiyologlardan tavsiye alması gerekiyor.











