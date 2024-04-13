Yeni başkan Erdal Beşikçioğlu ile Behzat Ç. ne zaman çekilecek?

Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanı olması ile Behzat Ç.'nin yeni sezonunun ne zaman çekileceği yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 19:42
Yeni başkan Erdal Beşikçioğlu ile Behzat Ç. ne zaman çekilecek?
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31 Mart yerel seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak Ankara Etimesgut'ta CHP'den belediye başkanı seçilen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun imza eseri Behzat Ç.'nin yeni sezonunun ne zaman çekileceği belli oldu.

Beşikçioğlu dizinin nasıl çekileceği ile ilgili seçim döneminde şöyle konuşmuştu:

“Diziyi Etimesgut sokaklarında halkla beraber çekeceğiz, halktan yardımcı oyuncular seçeceğiz.” 

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Blu TV’de 2. Sezonu 7 Aralık’ta seyirciyle buluşan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin devamıyla ilgili anlaşmalar ünlü aktör başkanlığa aday olmadan çok önceden yapılmıştı.

Gelen ilk haberlere göre dizinin çekimlerinin sonbaharda yapılacağı yönünde olduğu öğrenildi.


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