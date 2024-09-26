Yeni Dijital Film Platformu 'CAM'

Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:32

Güncelleme: 26.09.2024 - 17:34

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, bireysel ve örgütlü hak mücadelelerini destekleyerek, insan hakları ihlallerini belgeleme, sorumluları hesap verebilir kılmak ve toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarını güçlendiriyor. Bu kapsamda pek çok film yapımına katkı sağlayan program, "Haklar İçin Film, Filmler İçin Mekan" sloganıyla açılan CAM platformunda, Mart 2020'den bu yana desteklenen yapımları dijital ortamda izleyiciyle buluşturuyor.

CAM'da, 22 farklı hak alanını ele alan 200'e yakın film ve belgesel izleyiciyle buluşuyor. Bu yapımlar, hakların günlük hayatta nasıl yankı bulduğunu derinlemesine anlamamızı sağlıyor. İçerikler arasında, okula erişimi olmayan köy çocuklarının umut dolu hikayelerinden, hidroelektrik santrallere karşı yaşam alanlarını savunan toplulukların mücadelesine kadar birçok farklı tema işleniyor. Aynı zamanda, endüstriyel tarımın temiz gıdaya erişim hakkını tehdit eden etkiler ile depremin yarattığı demografik değişimle başa çıkan insanların yaşamlarına kadar geniş bir yelpazede konular ele alınıyor.

Platform, film seçkilerinin yanı sıra yönetmenlerle yapılan röportajlar, film ekiplerinin başarı hikâyeleri, prömiyerler ve söyleşi etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Bu platform, izleyicilere insan hakları, çevre ve hayvan hakları gibi konularda yeni bakış açıları sunarken, sinemanın hak savunuculuğundaki rolünü vurguluyor. Ayrıca, film prömiyerleri ve söyleşi etkinlikleriyle hak mücadelelerinin sinema aracılığıyla derinlemesine keşfedilmesine ve filmlerin mesajlarının izleyiciyle etkileşimde bulunulmasına olanak tanıyor.

Özel Seçkiler:

Özel Seçki | Yağmuru Beklerken:

Yazı yavaş yavaş uğurlarken kuraklığın farklı boyutlarıyla mücadeleyi belgeleyen yapımları derledik. Yağmuru beklerken serisi, iklim krizi ve kuraklığın kapımıza getirdiklerine hakların CAM'ından bakmak için özel bir film seçkisi.

Özel Seçki | Şehre Bir Film Geldi:

Şehre bir film geldi seçkisi, kentlerin, semtlerin, mahallelerin, yörelerin içinden akan ve haklarla kesişen hikayelere ses veriyor. Samsun Çarşamba’nın üretken kadınlarından Mardin’in ölülere komşu mahalle sakinlerine, Tunceli’nin dağ keçilerinden, Akbelen Ormanı için seferber olan İkizköylülere, yaşadıkları yerin iklimini dönüştürenlerin filmleri burada.