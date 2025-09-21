Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi sona erdi. Ali Koç dönemi sona erdi. Peki, Yeni Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, nereli?

SADETTİN SARAN KİMDİR?

İş dünyasının önemli isimlerinden Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964’te ABD’nin Denver kentinde doğdu. Türk babası Özbek Saran Kırıkkaleli bir devlet memuru, ABD’li annesi Geraldine Saran.

Ailedeki dört erkek kardeş arasında en büyük olan Saran’ın göbek adı Steven. Saran ailesi Sadettin Saran henüz küçük yaşta iken Türkiye’ye geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de tamamlayan Sadettin Saran, üniversite eğitimi için yeniden ABD’ye gitti.

ABD’de spor bursu ile Kentucky Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim alan Saran, eğitimi sırasında televizyon yayıncılığı ile ilgilendi. Entertainment and Sports Programming Network adlı kuruluşta çalıştı.

Üniversite yıllarında okulun yüzme takımı kaptanı olarak iki yıl en değerli sporcu seçildi. 1984 ila 1985 yıllarında Türkiye’de yüzme milli takımı kaptanlığı yaptı. Aynı dönemde Master Cumhuriyet Şampiyonası’nda 50 metre serbest ve 50 metre kelebekte Türkiye rekoru kırdı.

Sadettin Saran, üniversite öğrenimin ardından Türkiye’ye dönerek T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda göreve başladı. 1990 ila 1995 yıllarında Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu Martin Marietta çatısı altında Ankara temsilci oldu.

Spor ve yayıncılık kariyerinden vazgeçmeyen Saran, ESPN’in Türkiye temsilciliğini aldı. 1995 yılında ise Saran Holding’i kurdu. Saran Group çatısı altında spor, medya, turizm, havacılık sektörleri dahil olmak üzere 6 alanda 30 şirket bulunuyor.

S Sport, Radyospor, Radyo Müzik, Radyo Trafik, Ajansspor internet sitesi Sadettin Saran’a ait. ESPN’in Türkiye temsilciliğini üstlenerek spor yayıncılığına öncülük etti.

2004 yılında Bundesliga kulübü Borussia Dortmund’un 4 milyon euro değerindeki hissesini satın aldı. Ancak Almanya’dan gelen tepkiler dolayısıyla bu macerası kısa sürdü ve hisseleri 2005 yılında sattı.

SADETTİN SARAN'IN SAHİBİ OLDUĞU ŞİRKETLER

Sadettin Saran, 1990 yılında İstanbul'da kurduğu Saran Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Holding medya, yayıncılık, internet platformları, havacılık, turizm ve bahis sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Saran Medya çatısı altında Türkiye’de spor yayıncılığının yaklaşık yüzde 65'ine sahip olup, La Liga, Serie A, Premier Lig, UEFA müsabakaları gibi önemli organizasyonların yayın haklarını elinde tutmaktadır. Ayrıca turizm alanında Split ve Prag’da otelleri bulunmaktadır. Şirket, 33 farklı firması ve yaklaşık 2000 çalışanıyla Türkiye'nin önemli iş gruplarından biridir.

FENERBAHÇE İLE İLİŞKİSİ

Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu üyesi. Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu üyesi ve 9945 sicil numaralı üye. Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde futbol departmanı yöneticisi olarak yönetimde görev aldı.

Aziz Yıldırım ile ilişkileri başkanın eylemlerini onaylamadığı ve açıkça eleştirdiği için keskin bir şekilde bozuldu. Bunun sonucunda yönetimden alındı. Haksız yere ihraç edildiği iddiasıyla kulübe dava açtı. Sonunda mahkeme Saran’ın haklı olduğuna karar verdi.