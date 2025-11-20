FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Yeni Kaledonya'nın nerede olduğu merak edildi. Peki, Yeni Kaledonya nerede? Yeni Kaledonya hangi kıtada? Yeni Kaledonya nüfusu kaç?

YENİ KALEDONYA NEREDE?

Yeni Kaledonya, Güney Pasifik’te yer alan bir ada topluluğudur. Avustralya’nın doğusunda, Yeni Zelanda’nın kuzeydoğusunda ve Fiji’nin batısında konumlanmıştır. Fransa’ya bağlı özerk bir bölge olan Yeni Kaledonya, yaklaşık 18 ada ve adacık grubundan oluşur. Başkenti Nouméa, ana ada olan Grande Terre üzerinde bulunur.

YENİ KALEDONYA HANGİ KITADA?

Coğrafi olarak Yeni Kaledonya Okyanusya kıtasında yer alır. Bazen Avustralya kıtasına yakınlığı nedeniyle Avustralya bölgesiyle karıştırılsa da, kültürel ve coğrafi olarak Pasifik Adaları grubunun bir parçasıdır.

YENİ KALEDONYA NÜFUSU KAÇ?

2025 verilerine göre Yeni Kaledonya’nın nüfusu yaklaşık 300.000 – 320.000 civarındadır. Nüfusun büyük kısmı ana ada olan Grande Terre’de yoğunlaşmıştır. Yerel halk Kanaklar olarak bilinirken, Fransız ve diğer etnik gruplar da bölgede yaşamaktadır.