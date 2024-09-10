Yeni pandemi yine Çin'den mi doğacak? Virüslerin insanlara geçme tehlikesi kürk çiftliklerinde büyüyor: 36 yeni virüs insan sağlığını tehdit ediyor

Yayınlanma: 10.09.2024 - 11:38

Güncelleme: 10.09.2024 - 11:40

Çin genelinde kürk çiftliklerinden alınan örnekler üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, bilim insanlarını alarma geçirdi. Uppsala Üniversitesi'nden araştırmacı John Pettersson'un da dahil olduğu uluslararası bir ekip, 2021 ile 2024 yılları arasında ölen 461 hayvandan alınan akciğer ve bağırsak örneklerini inceledi. Bu incelemede 125 virüs tespit edilirken, 36'sı bilim dünyası tarafından daha önce hiç bilinmeyen yeni virüsler olarak kaydedildi.

FARKLI TÜRLER ORTAK VİRÜSLERİ BARINDIRIYOR

Araştırmaya göre, minks, tavşanlar, tilkiler ve rakun köpekleri gibi hayvanlarda dolaşan bu virüsler arasında özellikle 39 virüs türü, insanlara bulaşma riski taşıyor. Pettersson, farklı hayvan türleri arasında yayılabilen virüslerin daha tehlikeli olabileceğini belirtiyor: "Bu virüsler, birden fazla türü enfekte etme yeteneği gösterdiğinde, daha hızlı evrim geçirip yeni türlere, hatta insanlara sıçrama potansiyeli taşıyor." dedi.

Kürk çiftliklerinden toplanan örneklerde birçok farklı virüs ailesi tespit edildi. Bu virüsler arasında kuş gribi ve yedi çeşit koronavirüs bulunurken, SARS-CoV-2 ile doğrudan ilişkili bir virüs tespit edilmedi. Bununla birlikte, özellikle paramiksovirüsler (kızamık ve kabakulak virüsleri) gibi virüslerin türler arasında geçiş yapma yeteneklerinin dikkat çekici olduğu belirtildi.

RİSKE EN AÇIK HAYVAN: RAKUN KÖPEKLERİ

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, rakun köpeklerinin diğer hayvanlara kıyasla en fazla riskli virüs taşıyan tür olması. Bu hayvanların 10 farklı yüksek riskli virüsü taşıdığı tespit edildi. Rakun köpekleri, Asya’ya özgü küçük tilkimsiler olup, isimlerini yüzlerindeki benzer işaretlerden dolayı alıyor.

KÜRK ÇİFTLİKLERİ İÇİN UYARI

Araştırma ekibi, bu bulgular ışığında kürk çiftliklerinde düzenli ve şeffaf bir izleme sisteminin kurulması gerektiğini belirtiyor. Özellikle Çin gibi büyük kürk üreticisi ülkelerde, bu tür virüslerin insanlara bulaşma riskine karşı daha sıkı tedbirler alınması gerektiği vurgulanıyor. Ancak, Pettersson, bu tür önlemlerin uygulanmasının maliyetli olacağını belirtiyor: "Bu tür testlerin ve lojistiğin maliyeti yüksek olabilir, bu da uygulamada zorluklar çıkaracaktır."

Araştırma sonucunda, yüksek riskli olarak belirlenen 39 virüsten 11'inin zoonotik olduğu, yani daha önce insanlarda görüldüğü tespit edildi. Bu virüsler arasında Hepatit E ve Japon ensefaliti gibi hastalıklara neden olan virüsler bulunuyor. Bunun yanı sıra, tamamen yeni 13 yüksek riskli virüsün gelecekte olası salgınlara yol açabileceği düşünülüyor.