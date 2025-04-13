Yeni Schwarzenegger dönemi: Aksiyon filmleri için hazır

Terminatör serisiyle dünya çapında ün kazanan ve Hollywood’un en ikonik oyuncuları arasında yer alan Arnold Schwarzenegger’in oğlu Patrick Schwarzenegger, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Son dönemde The White Lotus dizisindeki performansıyla dikkat çeken Patrick, babasıyla aynı projede yer alma isteğini dile getirdi.

31 yaşındaki oyuncu, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, aksiyon filmlerine ilgisini şu sözlerle anlattı:

“Kesinlikle bir aksiyon filminde rol almak istiyorum. Yani ilerideki hedefim bu tür şeyler yapmak. Benim için doğru şeyse bunu yapmayı çok isterim. Babamla konuştum ve ona da uyarsa bunu yapmayı çok istediğimi söyledim. Daha önce hiç istememiştim ama şimdi kariyerimde yaptığım bazı işler var. Babamla çalışırken kendimi rahat hissedebileceğim noktaya geldiğimi hissediyorum.”