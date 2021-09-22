Yeni sezonu beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi değişti

22 Eylül 2021 Çarşamba, 11:12

Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar yer alıyor. Yeni sezonda Berkay Ateş’in de dahil olduğu dizinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi.

YENİ SEZON HAFTAYA BAŞLAYACAK

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümü bu çarşamba yayınlanacaktı. Ancak, kanalın yayın akışında yaptığı değişiklik ile dizinin 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezona başlayacağı duyuruldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz'in yeni sezonundan 32. bölüm fragmanı da yayınlandı. Asya'nın da içinde olduğu aracıyla uçurumdan yuvarlanan Derin, yaşamına tekerlekli sandalye ile devam ediyor. Asya ise Tekirdağ'dan İstanbul'a taşınıyor.