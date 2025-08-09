Yeni sezonun en beklenenleri: Yayın hayatına başlamaya hazırlanan diziler...

AŞK VE GÖZYAŞI Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizinin senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor. Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

AYNADAKİ YABANCI Azra adındaki bir annenin oğluna kavuşabilmek için verdiği zorlu mücadeleyi ve bu uğurda geçirdiği büyük dönüşümü takip eden dizinin başrollerinde Onur Tuna ve Simay Barlas yer alacak. Dizi atv ekranlarında yayımlanacak.

ÇARPINTI Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer gibi isimleri buluşturan Çarpıntı, hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyi izleyicisi ile buluşturacak. Yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin'in oturduğu dizi Star TV ekranlarında yayımlanacak.

GÜZELKOY Semih Bağcı’nın yöneteceği dizide Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu, Duygu Sarışın, ve Selin Şekerci gibi isimler yer alacak. NOW ekranlarında yayımlanacak olan dizi Leman, Şahika, Mine ve Suzi adlı 4 arkadaşın hikâyesini ekrana taşıyacak.

KADİFE KELEPÇE Selim Demirdelen'in yönetmen koltuğunda oturduğu; Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen'in senaristliğini üstlendiği dizisinin başrollerinde Ahsen Eroğlu ve Uğur Güneş yer alacak. Dizi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu: Bodrum’da kenar mahallede kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın, onunla apayrı dünyalara ait, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir’in (Uğur Güneş), yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu), Emir’i takip ederken yolu Çiğdem’le kesişen komiser Efe’nin, Aydan’ın can dostu manikürcü Fiko’nun ve Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası yetenekli kuaför Tarık’ın (Celil Nalçakan) hikayesi…

KISKANMAK Ay Yapım imzalı, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Kıskanmak dizisinin kadrosunda Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi oyuncular yer alıyor. Dizi, Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alacak.

SAKINCALI Dizi, güçlü bir kadının, çocuğunun intikamını almak için verdiği sarsıcı mücadelenin merkezinde yer alan Süreyya’nın hikayesini konu alıyor. İlk ve Son dizisinin ilk sezonunda başrolleri paylaşan Salih Bademci ve Özge Özpirinçci yeniden partner olacak. NOW ekranlarında yayımlanacak olan dizisinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme aldı.