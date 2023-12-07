Yeni yılda Türkiye'de tamamen yasaklanacak! Onlarca ürünün içinde bulunuyor

Yayınlanma: 07.12.2023 - 13:38

Güncelleme: 07.12.2023 - 13:38

Renk ve parlaklığı artıran titanyum dioksit maddesi, diş macunundan kabartma tozuna kadar her gün kullandığımız birçok üründe yer alıyor. Titanyum dioksit maddesi nihayetinde 2024 yılında Türkiye'de de yasaklanıyor. Peki, titanyum dioksit nedir, hangi ürünlerin içinde bulunur, zararları nelerdir?

TİTANYUM DİOKSİT NEDİR?

Titanyum dioksit (E171), beyaz renkteki bir pigment ve gıda katkı maddesidir. Kimyasal formülü TiO2'dir. Titanyum dioksit, birçok endüstriyel ve tüketici ürününde kullanılır, özellikle de gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde yaygındır. E171'in kullanım amacı genellikle beyaz renk ve opaklık sağlamaktır.

TİTANYUM DİOKSİT HANGİ ÜRÜNLERDE BULUNUR?

Gıdalarda: E171, birçok gıda ürününde renklendirici ve beyazlatıcı olarak kullanılır. Örneğin, şekerleme, sakız, dondurma, süt ürünleri, unlu mamuller ve diğer birçok paketli gıda ürününde bulunabilir.

Kozmetik Ürünlerde: Makyaj ürünleri, güneş kremleri, diş macunları ve cilt bakım ürünleri gibi kozmetik ürünlerde de beyaz renk sağlamak için kullanılır.

İlaçlarda: Bazı ilaçların kaplamalarında ve tablet formülasyonlarında renklendirici ve beyazlatıcı madde olarak kullanılır.

Boya ve Kaplama Endüstrisinde: Otomotiv boyaları, plastik ürünler ve diğer endüstriyel kaplamalarda beyaz renk sağlamak amacıyla kullanılır.

ZARARLARI

Son yıllarda, titanyum dioksitin sağlık üzerindeki etkileri konusunda endişeler artmıştır. İşte bu endişelerle ilgili bazı noktalar:

Gıda ve İçeceklerle Alınan Miktarlar: E171, genellikle gıdalarda küçük miktarlarda bulunur ve genellikle zararlı değildir. Ancak, uzun vadede büyük miktarlarda alımın potansiyel sağlık riskleri olabileceği konusunda araştırmalar devam etmektedir.

Bağırsak Sorunları: Bazı çalışmalar, titanyum dioksitin bağırsak sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini öne sürmüştür. Ancak, bu konudaki araştırmalar hala kesin sonuçlara ulaşmamıştır.

Nanoformu: Nano boyuttaki titanyum dioksit partiküllerinin solunması, sağlık üzerinde potansiyel risklere yol açabileceği düşünülmektedir. Nano boyuttaki partiküllerin akciğerlere yerleşmesi ve zarar vermesi endişe yaratmaktadır.

Sağlık ve güvenlik konularında endişeler bulunsa da, konu hala araştırılmakta ve üzerinde çalışılmaktadır. Kişisel sağlığınız için endişeli hissediyorsanız, sağlık profesyoneli ile görüşmeyi düşünmeniz önemlidir.